Soudan: Parti de piste exprime le désir de joindre l'accord-cadre

Khartoum — Le Secrétaire Général du Parti Al-Massar (la piste) a révélé le désir du parti de se joindre à l'accord-cadre et s'est adressé à M. Volker Perthes, Chef de la Mission Intégrée des Nations Unies d'Assistance à la Transition au Soudan (UITAMS).

Il a noté que le parti veut se joindre aux délibérations en cours pour parvenir à un accord final, et qu'ils ont adressé à Volker ayant eu lieu le Décembre 22, affirmé le rôle de Volker en tant que chef du mécanisme tripartite et un facilitateur du dialogue entre les forces politiques civiles et militaires pour établir un régime civil démocratique en réalisant un large consensus national dans cette période de transition critique.

Il a révélé avoir présenté une copie de la demande de se joindre à l'accord-cadre au Conseil de souveraineté en tant que chef d'État et commandant général des forces armées et partenaire et partie fondatrice du dialogue.