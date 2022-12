Soudan: Jaafar Al-Mirghani rencontre l'Ambassadeur Egyptien au Soudan

Khartoum — Le Chef adjoint du Parti Démocratique Unioniste, Jaafar Al-Sadeq Al-Mirghani, s'est réuni dans le jardin d'Ali Al-Mirghani avec l'Ambassadeur de la République Arabe d'Égypte au Soudan, Hani Salah.

La rencontre a discuté la situation politique actuelle dans le pays.

Le diplomate Egyptien a transmis au cours de la réunion les salutations et les vœux officiels et populaires de l'Égypte au Maulana Sayyid Mohamed Osman Al-Mirghani et à son adjoint, Sayyid Jaafar Al-Sadiq, exprimant son espoir de voir prévaloir l'unité au sein du peuple Soudanais.

Pour sa part, Jaafar Al-Sadiq Al-Mirghani, a exprimé sa grande gratitude pour les rôles renouvelés joués par l'Egypte pour soutenir les questions Soudanaises, et le soutien Egyptien pour le peuple du Soudan, en faisant allusion aux convois d'aide humanitaire pour soutenir les personnes affectées par les torrents et les inondations, et fournir le Soudan l'électricité et le soutien des infrastructures, espérant que le Soudan surmonterait sa crise politique à travers le consensus national compréhensif, tout en faisant allusion aux relations éternelles enracinées entre les peuples de la vallée du Nil.