Togo: Dr Charles Birregah offre des kits aux orphelins de la rue et aux veuves

Publié le jeudi 29 décembre 2022, par Gabinho

Les enfants de la rue des quartiers de Lomé notamment Contournement Agoè, Agbalépédo, GTA, Tokoin Doumasséssé (niveau Bar 3K), Plage Hôtel de la Paix et Dékon ont reçu des kits alimentaires composés du riz, spaghetti, sardines et des non-vivres comme des tricots et chaussures pour enfants, des mains du Président-Fondateur de l'ONG Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) Dr Charles BIRREGAH, à la veille de la célébration de la fête de la nativité de cette année.

Ils étaient cinquante (50) enfants orphelins de la rue et plus de cent cinquante (150) enfants orphelins de l'Eglise de la Transfiguration à bénéficier de cette action humanitaire de la part de Dr Charles BIRREGAH estimée à valeur de trois (3) millions de francs CFA. En outre, plus deux cent (200) veuves ont également reçu de la part de FONDAVO des kits de vivres le jour de Noel à l'Eglise de la Transfiguration.

En effet, comme à l'accoutumé, le FONDAVO est toujours au chevet des enfants orphelins à l'approche des fêtes de fin d'année. Cette année, l'ONG n'a pas dérobé à la tradition en ciblant les enfants de la rue. Cette action s'inscrit dans le cadre des actions sociales de FONDAVO qui marque la solidarité aux couches vulnérables notamment les veuves et les orphelins pendant la période des festivités de fin d'année.

Selon Dr Charles BIRREGAH, l'action vise tout d'abord à contribuer à l'épanouissement de ses enfants qui n'ont ni de père ni de mère pour leur donner la joie et le sourire des fêtes de fin d'année.

Pour le Président-Fondateur c'est aussi et surtout une manière de traduire dans les réalités le verset biblique Luc 14, verset 12-14 : " il dit aussi à celui qui l'avait invité : lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille.

Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille ; car elle te sera rendue à la résurrection des justes ".

Le Fonds d'Aides aux Veuves et Orphelins (FONDAVO) a été créé en 1995 sur l'initiative du Dr Charles BIRREGAH et est reconnu par l'Etat Togolais le 16 Avril 2009, comme une Association de la loi de 1901, sous le récépissé N°0287/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA. Comme son nom l'indique, FONDAVO œuvre pour la lutte contre les discriminations faites à l'endroit des veuves et orphelins et leur apporte des soutiens financiers, des vivres et non-vivres à travers diverses actions sociales ponctuelles que l'Association organise dans le courant de l'année. Il est reconnu Organisation Non Gouvernementale (ONG) par le Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire en Décembre 2014. Il a en charge plus de deux cent (200) veuves et orphelins.

L'objectif de la Fondation est de permettre aux veuves de s'auto suffire en exerçant une activité génératrice de revenus ; de soulager la souffrance des veuves souvent délaissées après le décès de leur mari ; d'assister les veuves dans leur procédure pour l'obtention de leur pension de veuvage ; de sensibiliser les veuves sur leurs droits ; d'aider les orphelins dans leur cursus scolaire ; d'accompagner les enfants orphelins pendant la période des fêtes de fin d'année comme c'est le cas pour les enfants de la rue pour les festivités de cette année.

N.B : Photos illustratives de la distribution des kits alimentaires aux enfants orphelins de la rue et des veuves à l'Eglise de la Transfiguration