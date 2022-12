Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - La solidarité gouvernementale, une exigence

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a rappelé le 28 décembre lors de la clôture du cinquième séminaire gouvernemental, que l'exécution du Plan national de développement (PND) 2022-2026 et du programme avec le Fonds monétaire international (FMI) engagent le gouvernement " plus que jamais auparavant individuellement et collectivement " à des actions publiques plus coordonnées dans leur conduite et plus efficaces dans leurs objectifs.

Le cinquième séminaire gouvernemental s'est déroulé les 26 et 28 décembre à Brazzaville sur le thème " Relever les défis du moment dans la solidarité gouvernementale ". Selon le chef de l'exécutif, les résultats obtenus ouvrent de nouvelles perspectives plus volontaristes et plus ambitieuses pour l'année 2023. " ... Le président de la République, nos compatriotes et nos partenaires extérieurs nous attendent, les regards rivés sur chacun de nous. Durant deux jours, nous avons débattu et analysé sous divers aspects, le thème central de ce cinquième séminaire gouvernemental ", a rappelé le chef du gouvernement.

Outre la deuxième revue du programme avec le FMI appuyé par la facilité élargie de crédit, et l'opérationnalisation du PND, les débats ont porté sur d'autres thématiques importantes, comme la mise en œuvre du plan de résilience sur la crise alimentaire, la bonne gouvernance et la lutte contre les antivaleurs. Le but étant de promouvoir l'efficacité et de la performance de l'action publique. " Le contexte dans lequel nous mettons en œuvre le PND ainsi que le plan de résilience se complexifie de jour au jour, de mois en mois, avec des bouleversements qui se produisent sur les scènes économiques, politiques, diplomatiques mondiales. Cela doit appeler à plus d'efforts, de persévérance et de clairvoyance ", a indiqué Anatole Collinet Makosso.

Selon lui, la solidarité gouvernementale doit engager tout l'exécutif derrière le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, dans une action efficace pour l'atteinte des objectifs vitaux qu'il s'est fixés dans son projet de société. " Et nous conserverons ainsi le cap de nos ambitions avec courage et réalisme pour transformer fondamentalement les habitudes, les manières de penser et d'agir des gouvernés et gouvernants pour accélérer le rythme de notre marche vers le développement ", a-t-il déclaré.

A l'exigence de solidarité gouvernementale, le Premier ministre en a ajouté le travail productif des administrations et des organismes publics sous tutelle. Pour lui, la notion de travail qui est l'un des principes fondamentaux de la République devra être sacralisée. Les progrès dans différents compartiments de l'action gouvernementale, l'ambition collectivement partagée d'un Congo économiquement développé et socialement prospère, la poursuite de la marche vers les objectifs politiques stratégiques ne sont possibles, a-t-il poursuivi, que si les Congolais se réapproprient les vertus du travail au bout duquel un résultat matériel ou tangible est obtenu.

" Notre peuple a une grande tradition du travail, surtout du travail bien fait. Il revient à chaque département ministériel d'exemplarité du travail productif à tous les niveaux. C'est autour de ce principe et de cette valeur existentielle que l'action du gouvernement et la solidarité des membres qui le composent auront beaucoup plus de visibilité à travers des réalisations qui impactent la vie quotidienne des citoyens ", a conclu Anatole Collinet Makosso.