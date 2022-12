Sénégal: Créance impayée de l'hôpital Aristide le Dantec - Les fournisseurs réclament 4 milliards à l'Etat du Sénégal

Alors que l'hôpital Aristide Le Dantec a fermé ses portes, depuis le 15 août dernier, et les services redéployés, les fournisseurs de ladite structure de santé, quant à eux, courent derrière leurs dettes estimées à 4 milliards de F CFA. Face à la presse hier, mercredi 28 décembre, ils ont demandé à l'Etat du Sénégal une régularisation, dans les meilleurs délais, de cette créance.

Quatre (4) mois après la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, pour cause de reconstruction, les fournisseurs de ladite structure sanitaire, regroupés au sein d'un collectif, sont montés au créneau pour réclamer à l'Etat du Sénégal le paiement de leur dus. En conférence de presse hier, mercredi 28 décembre 2022, ces fournisseurs en matériel médical, informatique, bureautique ou encore en restauration, au nombre de 35, ont estimé à quatre (4) milliards de FCFA le montant des dettes.

"Nous attirons votre attention que nous avons toujours soutenu l'hôpital Aristide Le Dantec, depuis plusieurs années, en tant que partenaires, pour le bon fonctionnement de ladite structure. Et malgré des retards de paiements, nous avons toujours respecté nos engagements. Malgré tous les efforts fournis et les sacrifices consentis dans le secteur sanitaire de notre pays, nous n'avons même pas reçu notification de la fermeture de l'hôpital et du devenir des contrats et du paiement des dus. Nous sommes au regret de constater que, malgré nos multiples réunions avec la Direction et l'Agent comptable de l'hôpital, nos factures restent toujours non soldées", a déclaré le président du collectif, Amadou Kane.

Même s'ils estiment à quatre (4) milliards de FCFA le montant des dettes, les fournisseurs de l'hôpital Aristide Le Dantec soutiennent qu'il reste encore des factures non comptabilisées. "Avec la fermeture précipitée de l'hôpital, ils n'ont pas eu le temps de faire les procédures qui siéent. Il n'y avait pas de système informatique. Donc, il y avait un mélimélo au niveau de l'hôpital. Ils ont démangé mais, jusqu'à présent, il y a encore des factures qui ne sont pas sur la table de l'Agent comptable de l'hôpital qui dépend directement du ministère des Finances", a tenu à préciser Amadou Kane.

Ces fournisseurs demandent à l'Etat du Sénégal une régularisation, dans les meilleurs délais, de cette créance. "En tant que fournisseurs de l'hôpital Aristide Le Dantec, nous avions deux interlocuteurs. Le premier, c'était le Directeur. Le deuxième, c'était l'Agent comptable de l'hôpital. On a rencontré ces gens. Il faut reconnaître que le Directeur est très accessible ; mais, aujourd'hui, ses pouvoirs sont limités. La situation le dépasse. Aujourd'hui, l'hôpital n'a pas de recettes pour payer les fournisseurs et le seul responsable, selon nous, vu que l'hôpital a fermé, c'est l'Etat du Sénégal", a fait savoir Amadou Kane.

Pour les fournisseurs, il y va de la survie de leurs entreprises. "Cette situation engendre des difficultés financières dans nos différentes entreprises dont la survie dépend du règlement, dans les plus brefs délais, desdites créances", ont-ils laissé entendre. Pour rappel, l'hôpital Aristide Le Dantec a cessé d'accueillir des usagers depuis 15 août 2022 et les différents services ainsi que leurs patients avaient été orientés vers d'autres structures sanitaires. Il devra être reconstruit, pour un montant avoisinant 100 milliards de F CFA.