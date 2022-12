Algérie: Le dénommé "K.I" placé en détention provisoire pour des chefs d'accusation d'atteinte à la sécurité de l'Etat et à l'intérêt national

ALGER — Le dénommé "K.I" a été placé jeudi en détention provisoire pour plusieurs chefs d'accusation, dont la réception de fonds de l'intérieur du pays et de l'étranger dans l'intention de commettre des actes susceptibles d'attenter à la sécurité de l'Etat et à l'intérêt national, indique un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed.

"En application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed informe l'opinion publique de l'ouverture d'une enquête préliminaire, par les services de police judiciaire, contre le dénommé (K.I) pour son implication dans la réception de fonds de l'intérieur du pays et de l'étranger, et la collecte de dons sans autorisation pour faire la propagande de services étrangers à travers l'exploitation du siège de la société +Interface Médias+ pour gérer le site web non autorisé +Radio M+ à travers lequel il présente au public des publications et des émissions susceptibles de nuire à l'intérêt national, via divers réseaux sociaux", précise la même source.

Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed le 29 décembre 2022, où il a été poursuivi "conformément aux procédures d'investigation judiciaire, pour des chefs d'inculpation liés à la réception de fonds et d'avantages d'organismes et de personnes de l'intérieur du pays et de l'étranger dans l'intention de commettre des actes susceptibles d'attenter à la sécurité et à la stabilité de l'Etat, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, ainsi qu'à la sécurité et à l'ordre publics".

Il a également été accusé de "réception de fonds pour faire la propagande d'une source étrangère, publication au grand public de contenus de nature à nuire à l'intérêt national, et collecte de dons sans autorisation", note la même source.

Après avoir entendu le mis en cause, le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire, a conclu le communiqué.