Ile Maurice: Stéphane Poupinel - Faire renaître la passion du tourisme chez les jeunes

CEO désigné de Beachcomber, Stéphane Poupinel, estime que pour attirer de nouveaux talents dans l'industrie touristique, il n'y a pas mille façons de procéder. Il faut, entre autres, développer la passion du tourisme chez les jeunes. D'où le "Projet Employabilité Jeunes" lancé par le groupe en leur proposant des stages de formation.

Dans une interview croisée réunissant le CEO sortant Gilbert Espitalier-Noël et le prochain patron du groupe ENL à partir du 1er juillet 2023, interview parue dans l'édition de Beachcomber News de l'année, publiée la semaine dernière, Gilbert EspitalierNoël souligne que la finalité du Projet Employabilité Jeune (PEJ) est de renforcer le sentiment d'appartenance et d'offrir aux artisans un environnement propice à leur épanouissement, tout en restant à leur écoute. Gilbert Espitalier-Noël ajoute que Beachcomber est aujourd'hui perçu comme une école de formation pour les jeunes. Il rappelle par ailleurs les défis auxquels l'industrie touristique sera confrontée à l'avenir : principalement son manque de visibilité face à certains facteurs inquiétants, la hausse des taux d'intérêts qui impactera les coûts d'opération couplée aux nombreuses incertitudes liées à l'inflation, la récession, le conflit russo-ukrainien, le prix du billet d'avion et du pétrole.

Toutefois, le CEO sortant soutient que le groupe repose sur des fondamentaux solides. Il avance que face aux grosses difficultés rencontrées au niveau de ses opérations internationales, notamment en raison des problèmes structurels graves, la priorité a été d'y mettre de l'ordre. Ce qui a été fait avec pour résultat que des opérations qui étaient jadis déficitaires sont désormais profitables. "Notre rebranding a permis de clairement définir notre raison d'être, mais aussi notre clientèle cible."

Tout compte fait, Maurice reste une destination prisée par les touristes, insiste Stéphane Poupinel. Il rappelle que le groupe entretient une relation forte avec sa clientèle afin de lui permettre de vivre un séjour de rêve et l'encourager à revenir. Il soutient que "l'enjeu est de conserver cette hospitalité mauricienne, qui est sans doute la plus grande force de notre pays au niveau touristique". Alors qu'au niveau national, il est d'avis qu'il faut redoubler d'efforts pour résoudre certaines problématiques, notamment celles liées à la préservation de l'environnement.

Pour sa part, Gilbert Espitalier-Nöel se dit optimiste pour l'avenir de cette industrie. Il trouve que dès les restrictions levées, les touristes n'ont pas tardé à revenir. L'humain, dit-il, aime visiter, bouger, découvrir, faire des rencontres. Et Maurice a des atouts à ce niveau : sa population, son accueil et ses plages, sans compter le tourisme culturel vert, peu exploité mais qui se veut un marché à prendre. "Notre industrie a un bel avenir à condition d'améliorer la qualité de notre produit et de consolider notre positionnement comme une destination éco-responsable."

Et les deux hommes, qui s'apprêtent à prendre de nouvelles responsabilités, de souhaiter continuer sur cette lancée, d'innover et de façonner l'univers digital pour améliorer l'expérience des clients et des artisans. Mais aussi de consolider l'esprit d'équipe sur le plan humain.