Sénégal: Décès d'Alphousseyni Seydi dit Djato, enseignant et artiste peintre - Goudomp perd un homme de culture

L'enseignant et artiste peintre, Alphousseyni Seydi alias Djato, un homme de culture, défenseur de la cause de la Casamance et surtout de son Goudomp natal rappelé à Dieu, hier, a reçu une pluie d'hommages exceptionnels.

GOUDOMP- " Diato yé la " (Un lion vient de tomber en mandingue), disent plusieurs Goudompois qui ont connu l'homme à l'annonce de son décès. L'enseignant et artiste peintre, Alphousseyni Seydi, rappelé à Dieu, mercredi matin, à Ziguinchor, était connu pour son amour pour sa terre natale. Il était un vrai homme des causes justes. Un homme d'une vaste culture générale. Djato Seydi faisait partie de ces Goudompois qui avaient une bonne maîtrise des cultures de chaque contrée du département. Il était aussi très connu à Sédhiou et à Kolda pour son activisme. Le défunt s'est battu pour le développement de sa ville ainsi que celui Sédhiou. Il n'a jamais rechigné à ses combats jusqu'à son rappel à Dieu.

La mauvaise nouvelle a frappé les populations comme un véritable coup de massue. C'est la tristesse, l'émoi et la consternation. Son ami d'enfance, le journaliste Dr Moustapha Barry, dévasté, ouvre son hommage par les mêmes mots que les autres : " Goudomp vient de perdre un de ses dignes fils ". Il était son ami et camarade d'école avec qui il a partagé le lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Selon lui, si le lycée de Kolda a été construit, cela a été le fruit d'une longue grève des élèves de l'époque qui squattaient le nouveau Cem de Kolda se trouvant derrière l'église. Dr Barry informe que Djato était alors président du Foyer scolaire et meneur de cette grève. Le défunt était connu pour son éloquence, son courage et Dr Barry se rappelle ces moments forts pendant lesquels Alphousseyni Seydi se mettait au milieu d'une foule surexcitée, le regardant avec admiration et fierté.

C'était un leader-né. Djato était un homme de culture. Il a fréquenté l'Ecole des Beaux-Arts de Dakar, tout en étant enseignant. Un artiste peintre doué. Il avait fait le tour du pays. Il a exposé ses œuvres dans la plupart des villes du Sénégal. Certains murs des édifices de Goudomp ont reçu ses coups de pinceau magique. L'écrivain philosophe, Pape Diakhaté, dépassé et meurtri, informe qu'il a eu des échanges, il y a de cela quelques semaines, avec le défunt. Il était question, dit-il, en sa qualité d'artiste au pinceau inspiré, de lui soumettre un visuel de couverture pour leur livre " Autour de la mort ". Triste coïncidence ! Djato a proposé ainsi un tableau à Diakhaté symbolisant " la mort qui guette les humains ". Les témoignages et hommages sont unanimes sur le défunt connu pour son amour pour Goudomp. Désintéressé par les privilèges et autres luxes, sa vie était consacrée à la lutte pour le développement du département de Goudomp et de la Casamance. Son inhumation a eu lieu, hier, au cimetière de Goudomp.