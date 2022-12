Algérie: Touggourt - Nécessaire réception du projet de réalisation de l'hôpital de 240 lits en avril 2023

TOUGGOURT — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a mis l'accent, jeudi depuis de Touggourt, sur la nécessaire réception du projet de réalisation, au chef lieu de la wilaya, de l'hôpital de 240 lits en avril 2023.

Inspectant les chantiers de cet hôpital dont les travaux ont atteint 97 %, dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, le ministre a souligné la nécessité d'accélérer la cadence des travaux et de redoubler d'efforts pour permettre la livraison du projet en avril 2023.

M.Saihi a mis en avant la valeur ajoutée qu'apportera cette structure au système de santé dans la wilaya de Touggourt, compte tenu des moyens mobilisés pour garantir un service de santé de qualité.

Cet hôpital, qui constitue un pôle de santé par excellence, disposera de tous les équipements et matériels médicaux nécessaires et modernes et bénéficiera d'un encadrement médical dans diverses spécialités, a-t-il indiqué.

Lancé en février 2012, le projet de réalisation de cet hôpital a connu des perturbations pour des raisons techniques et autres, ce qui a empêché sa réception dans les délais fixés (2017), a-t-il expliqué.

Cette structure de santé de trois étages comprend un service de réanimation et de soins intensifs (18 lits), des services d'hospitalisation, un bloc opératoire (6 chambres), un service de néphrologie, d'imagerie médicale et de radiologie numérique, ainsi qu'une aile pour la rééducation fonctionnelle et la pharmacie, selon la fiche technique du projet.

Répondant aux préoccupations d'élus locaux quant à l'état du secteur de la Santé dans la wilaya, le ministre a évoqué les programmes prévus dans la wilaya pour améliorer le niveau des prestations de santé.

Il a, à cet égard, annoncé l'inscription du projet de réalisation d'une école de formation paramédicale pour renforcer l'encadrement paramédical au niveau des structures de santé dans la wilaya, ainsi que la création d'un hôpital pédiatrique à Touggourt, le premier du genre dans le sud.

M.Saihi a également fait savoir que l'établissement hospitalier Slimane-Amirat sera bientôt doté d'un scanner.

Le ministre de la Santé a en outre insisté sur la numérisation du secteur au titre de la modernisation du système de santé, appelant les responsables du secteur dans la wilaya à accorder un intérêt majeur à cet aspect en ce qu'il confère de la précision et de la célérité à la gestion des dossiers des patients et permet une prise en charge optimale.

M.Saihi a, par ailleurs, présidé la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un hôpital de 60 lits dans la commune de Megarine. Cet hôpital de trois étages, qui sera réalisé en 24 mois, comprendra des services de santé vitaux, dont un service de pédiatrie (10 lits), un service de gynécologie-obstétrique (20 lits), un service de réanimation, un service d'hémodialyse, un service de radiologie et un service de chirurgie.

Le ministre a achevé sa visite par l'inauguration d'un hôpital de 60 lits dans la commune d'El-Hadjira, où il a appelé à la mobilisation de tous les moyens matériels et humains pour promouvoir les soins de santé, notamment dans les régions reculées.