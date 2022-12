Algérie: La prise en charge précoce des enfants aux besoins spécifiques "a prouvé son efficacité"

- La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a affirmé, jeudi à Alger que la stratégie de prise en charge précoce des enfants atteints de handicap "a prouvé son efficacité" pour leur intégration, notamment en milieu scolaire.

Présentant un exposé devant la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN), la ministre a expliqué que "l'éducation spécialisée assurée par les écoles pour enfants aux besoins spécifiques, notamment la catégorie des malentendants, ne se limite pas au programme agréé par le ministère de l'Education nationale, mais repose sur l'étape de pré-formation qu'est la prise en charge précoce et les séances d'orthophonie sous la supervision d'équipes pédagogiques spécialisées selon des méthodologies élaborées par le secteur de la Solidarité".

La ministre a indiqué que "l'expérience a montré que la prise en charge précoce de cette catégorie, donne des résultats positifs dans l'intégration des enfants aux besoins spécifiques dans les classes ordinaires des établissements éducatifs, ce qui permet de réaliser l'objectif du secteur de les intégrer à l'avenir dans la vie socioéconomique loin de la dépendance".

Dans le même contexte, Mme Krikou a mis l'accent sur "le rôle de la coordination entre les secteurs pour assurer une meilleure prise en charge de cette catégorie de la société, à travers leur scolarisation dans des classes spéciales ou même ordinaires, ainsi que dans les universités et les centres de la formation professionnelle, selon les capacités et les spécificités de chaque cas".

Par ailleurs, la ministre a appelé les parents d'enfants à "interagir avec les programmes de sensibilisation organisés par son secteur afin de s'informer sur les méthodes de traitement des personnes aux besoins spécifiques et pouvoir diagnostiquer précocement leurs cas, notamment celles atteintes d'autisme".

Revenant sur l'année scolaire en cours, la ministre a souligné que le secteur a réservé 15.000 encadreurs pour prendre en charge plus de 30.000 enfants à travers 239 établissements spécialisés et 159 annexes, en plus des classes spéciales.