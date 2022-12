Algérie: Foot/CHAN-2022 - "Tout le monde est mobilisé au plus haut niveau pour réussir l'organisation"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazag Sebgag, a déclaré jeudi à Alger, que "les pouvoirs publics et l'Etat algérien au plus haut niveau" étaient "mobilisés" pour réussir l'organisation du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février prochains.

"Nous sommes à 15 jours du coup d'envoi du CHAN, un rendez-vous qui sera suivi par l'Afrique entière. Les pouvoirs publics et l'Etat algérien au plus haut niveau seront mobilisés pour réussir l'organisation du CHAN, et donner une belle image de notre Algérie", a indiqué le premier responsable du MJS.

Abderrazag Sebgag s'exprimait au cours d'une cérémonie organisée au siège de la Fédération algérienne (FAF), pour le dévoilement de la mascotte officielle du CHAN-2022 dénommée "Cobtan", et la diffusion en avant-première du spot officiel de la 7e édition.

"Nous sommes devant deux défis : réussir l'organisation du tournoi, d'autant qu'il s'agit de l'image de l'Algérie et sa capacité à organiser ce genre de rendez-vous, le deuxième défi est relatif à notre équipe nationale, qui doit être soutenue par nos supporters avec fair-play, tout en donnant la meilleure image possible du pays", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner : "j'appelle la presse nationale à faire preuve de nationalisme et de professionnalisme dans sa mission. Nous devons véhiculer une bonne image du pays, en couvrant ce rendez-vous footballistique et ses activités annexes".

Présent à cet événement, qui lance le compte-à-rebours à J-15 du coup d'envoi du CHAN, le président de la FAF Djahid Zefizef, s'est réjoui, dans son allocution, de l'état des lieux au niveau organisationnel.

"Tout est fin prêt. Nous allons commencer à accueillir les équipes participantes dès ce vendredi (le Mozambique, ndlr). Concernant notre équipe nationale, elle a été mise dans d'excellentes conditions en matière de préparation. Depuis septembre, les locaux ont disputé neuf matchs amicaux internationaux, en attendant un dixième et dernier test le 7 janvier face au Ghana".

Zefizef a évoqué sa décision de maintenir Rachid Oukali à la tête du Comité d'organisation local (COL), lui qui avait été désigné à ce poste par son prédécesseur Charaf-Eddine Amara.

"Juste après mon élection à la tête de la FAF (le 7 juillet dernier, ndlr), je n'ai pas voulu chambouler les choses en prônant la stabilité au niveau du COL, et auquel nous avons donné tous les moyens pour pouvoir réaliser ses objectifs malgré les difficultés. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes à deux semaines du début de la compétition. Nous sommes prêts à 100%, y compris les installations sportives".