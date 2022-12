Algérie: El-Oued - Nouveaux projets pour la réhabilitation du système d'assainissement

De nouveaux projets ont été retenus pour la réhabilitation du système 'assainissement dans la région d'El Oued pour remédier au phénomène des infiltrations des eaux usées en milieu urbain, a annoncé jeudi à partir de cette wilaya le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base Lakhdar Rakhroukh.

"Le secteur a projeté une série d'opérations visant la réhabilitation du système d'assainissement pour mettre un terme au phénomène des infiltrations des eaux usées en milieu urbain de la région", a affirmé M. Rakhroukh lors de sa visite de travail dans la wilaya d'El-Oued.

"Les projets d'entretien et d'aménagement du système d'assainissement ont été confiés, dans une première phase, à trois entreprises nationales devant lancer leurs travaux prochainement, avant d'être renforcées, dans une seconde phase, par d'autres entreprises afin d'accélérer le rythme des travaux de réalisation", a-t-il indiqué.

Le ministre a imputé les infiltrations des eaux usées dans certains quartiers de la ville d'El-Oued, (Chouhada, Nezla et Sidi Mestour, notamment), aux reliefs sablonneux à haute teneur en sel et à l'absence d'entretien, engendrant la vétusté et l'érosion rapide des équipements d'épuration et de pompage.

Pour remédier au problème, a-t-il dit, le ministère de tutelle a pris une décision portant déblocage d'un budget annuel pour la réhabilitation, à la lumière des études des services concernés, des structures et installations du système d'assainissement, moyen fiable pour la lutte contre le phénomène d'infiltration des eaux usées.

S'agissant des préoccupations soulevées par la société civile et des députés, notamment celle afférente au dédoublement de la RN-48 reliant, sur 140 km, les wilayas d'El-Meghaïer et El-Oued, le ministre a affirmé qu' "un projet de dédoublement d'un tronçon de 35 km de cette route été accordé à la wilaya et a été mis en service récemment".

Rakhroukh a assuré que le reste à réaliser, soit 105 km, sera inscrit au titre du budget complémentaire de l'exercice 2023, ajoutant que les projets de routes sont accordés en fonction des normes techniques strictes, dont notamment le nombre de véhicules légers et lourds empruntant quotidiennement ce tronçon, qui déterminent et garantissent la faisabilité des projets.

Le ministre s'est également rendu dans la commune de Reguiba,(35 km nord d'E-Oued) où il a inspecté le projet de dédoublement de la RN-48, avant de s'enquérir, dans la commune de Kouinine, des travaux de la trémie de la ville d'El-Oued et de la station de traitement et d'épuration des eaux usées à la cité 19 Mars.

Le ministre a clôturé sa visite, dans la commune d'El-Bayadh, par le lancement d'une opération de raccordement d'un puits albien au réseau d'alimentation en eau potable.