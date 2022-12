Algérie: 22e session de la commission interministérielle pour la recherche et le sauvetage des avions en détresse

Le Général Major Abdelaziz Haouam, Commandant des Forces de défense aérienne du territoire, a présidé, jeudi à Alger, la 22e session ordinaire de la commission interministérielle pour la recherche et le sauvetage des avions en détresse, et ce en présence de représentants des ministères concernés, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des activités de la commission interministérielle pour la recherche et le sauvetage des avions en détresse, le Général Major Abdelaziz Haouam, Commandant des Forces de défense aérienne du territoire, a présidé aujourd'hui 29 décembre 2022, au siège du Commandement des Forces de défense aérienne du territoire, la vingt-deuxième (22) session ordinaire de la commission interministérielle pour la recherche et le sauvetage des avions en détresse, et ce en présence de représentants des ministères concernés", précise la même source.

Cette réunion a pour objectif "l'évaluation des activités de la commission et la coordination et la coopération entre les différents secteurs ministériels concernés par la recherche et le sauvetage aérien". Elle vise également à "explorer les possibilités ouvertes et définir les moyens matériels et humains nécessaires dans ce domaine, et à s'enquérir du degré d'application des consensus et traités nationaux et internationaux relatifs aux opérations de recherche et de sauvetage", souligne le communiqué.

Les travaux de cette session ont été une opportunité pour "échanger les expériences et les connaissances entre les différents participants, ainsi que pour exposer les mesures énoncées dans le schéma d'intervention adopté, et présenter les méthodes efficientes utilisées dans la recherche et le sauvetage afin de parvenir à une intervention efficace et une prise en charge rapide face à ce type de risques", ajoute la même source.