Sénégal: Ligue 1 (11e journée) - Un virage décisif pour le leader, Guédiawaye FC

La Ligue 1 observera une pause à l'issue la 11e journée, qui s'est ouverte hier jeudi et qui se poursuit ce vendredi 30 décembre par six (6) autres rencontres. Après le duel d'hier jeudi entre l'As Douanes et la Linguère, soldé par un score de parité (1-1), place sera faite aux six (6) autres affiches.

Aux commandes, depuis trois journée, Guédiawaye FC (20 pts) accueille l'Us Gorée (9ème, 13 pts). Les "Crabes" de la banlieue qui ne devancent le Casa Sport qu'en faveur de la différence de buts, devront encore gagner pour conforter un peu plus leur fauteuil de leader qui ne tient que sur un fil. Ce qui leur permettra de terminer l'année 2022 en tête, de passer l'hiver au chaud. Mais tout en préparant le retour après la longue trêve qui sera observée dans le cadre de la participation de l'équipe du Sénégal local au Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2023). A côté du duel à distance qu'ils mèneront avec leurs suivants immédiats.

Après avoir remporté le "classico" disputé à domicile face au Jaraaf, lors de la précédente journée, le Casa Sport aura à cœur de reprendre la première place. Ce sera lors du déplacement qu'il effectuera sur la pelouse du Stade de Mbour (10e, 12 pts). Derrière ce duo de tête, Diambars (3e, 18 pts), qui reste sur une bonne série, sera à l'affût pour s'installer sur le fauteuil. Ce sera en cas de succès lors du choc des "Académiciens" qui l'opposera à Génération Foot (6e, 13 pts)

Au stade Iba Mar Diop, Teungueth FC (4e, 14 pts) rendra visite du Jaraaf (11e, 11 pts, avec un match en moins). Sortis de défaite comme son hôte du jour, les "Vert et Blanc" auront dans ce duel, un besoin pressant de se redresser et de se replacer dans le peloton de tête. Au stade Eli Manel Fall, la Sonacos de Diourbel (8e, 13pts) va tenter de se relance face une équipe de l'As Pikine qui reste dans le ventre mou du classement (7e, 13 pts).

Lanterne rouge, le CNEPS Excellence de Thiès (14e, 3 points) sera à la quête de son premier succès au stade Maniang Soumaré. Ce sera face à Dakar Sacré-Cœur (5e ; 14 points). Il faut rappeler qu'en ouverture de la 11e journée, l'As Douane -Linguère se sont quittés dos à dos (1-1). Ce qui les cantonne respectivement à la 13e (9 points) et à la 12e place (10 points).