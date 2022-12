Sénégal: Saint-Louis / Signature de convention entre la Cmu, le REFAN et ONU-femmes - 6900 femmes agricultrices du Nord enrôlées à la Couverture Maladie Universelle

Les responsables du service régional de la Couverture Maladie Universelle (CMU) de Saint-Louis et le Réseau National des Femmes Agricultrices du Nord (REFAN) ont signé vendredi dernier, 23 décembre 2022, une convention de partenariat pour l'enrôlement de 6900 bénéficiaires des trois départements de la région à la CMU. Cela a été facilité par le Bureau ONU-Femmes Sénégal et vise à enrôler le maximum voire la totalité des femmes membres de ce réseau. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 3R "Approches transformatrices pour Reconnaître, Réduire et Redistribuer le travail de soins non rémunérés dans les programmes d'autonomisation économique des femmes".

"Dans un premier temps, ce sont 6900 membres du Réseau national des Femmes Agricultrices du Nord (REFAN) qui vont bénéficier de la convention de partenariat qui vient d'être signée et visant à les enrôler à la Couverture Maladie Universelle. Cette convention va permettre d'avoir une prestation exceptionnelle pour les femmes, dont la prise en charge des besoins spécifiques des femmes en termes de paquets de services, et, en même temps, faciliter leur accès à cette CMU", a fait savoir Mme Dieynaba Wane Ndiaye, Coordinatrice du Bureau ONU/Femmes Sénégal.

Ainsi, dans cette première phase, ces femmes agricultrices bénéficiaires de cette convention de partenariat et leurs familles auront alors la possibilité d'accéder aux soins de santé dans de bonnes conditions. Cependant, ces dernières devront, au préalable, être en règle avec ONU/Femmes, en remboursant correctement leurs dettes. Elle a rappelé que le Programme 3R, "Approches transformatrices pour Reconnaître, Réduire et Redistribuer le travail de soins non rémunérés dans les programmes d'autonomisation économique des femmes", vise à identifier et réduire les obstacles structurels à la pleine et égale participation des femmes à l'économie.

Le responsable du service régional de la Couverture Maladie Universelle de Saint-Louis, Babacar Diouf, a quant à lui rappelé que cette convention permettra de faciliter aux membres du REFAN l'accès aux soins de santé. "Ces bénéficiaires pourront désormais se soigner avec leurs familles partout où elles se trouvent dans la région de Saint-Louis", a-t-il dit. Cette cérémonie de signature de convention a eu lieu en présence de l'honorable député Mme Sokhna Mbodj et du président du Conseil d'Administration de l'Union régionale des Mutuelles de santé de la CMU de Saint-Louis, Lamine Mbaye.