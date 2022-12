Congo-Kinshasa: Congo Nouveau - " Tshisekedi : un deuxième réveillon au Kasaï... "

Les journaux parus ce vendredi dans la capitale s'intéressent à la visite du chef de l'Etat à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï-Oriental. A ce sujet, Congo Nouveau titre en sa manchette : " Tshisekedi : un deuxième réveillon au Kasaï... " Dans cet article, cet hebdomadaire rapporte que le président de la République est attendu à Mbuji-Mayi où, il passera la fête de nouvel an. Après son séjour à Mbandaka dans la province de l'Equateur où il a présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 9ème conférence des gouverneurs de provinces, note ce tabloïd, Félix Tshisekedi va passer les fêtes de fin d'année à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï.

Selon ce portail, il s'agit d'un deuxième réveillon de fin d'année après celui de 2021 à 2022. Cet hebdomadaire indique que le chef de l'Etat qui va quitter Kinshasa ce vendredi est fiévreusement attendu dans cette ville où il effectuera des visites d'inspection des travaux de construction des infrastructures financés par le gouvernement. Des rumeurs circulent sur la mégestion des fonds alloués à la réalisation de ces travaux. Le chef de l'Etat pourrait également partager ces moments de fêtes avec les autorités ainsi que les forces vives de cette province, fait savoir ce journal.

Africa News signale que la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental, est une fois de plus en effervescence pour accueillir le chef de l'État. Dans toutes les artères de la ville, indique cet hebdomadaire, la population se mobilise pour réserver un accueil chaleureux à celui qu'il appelle "Fatshi wetu", "Mukwa Tombolo".

Selon des sources sûres citées par ce tabloïd, les habitants de Mbuji-Mayi se disent heureux de revoir le garant de la Nation dans son fief. "Nous sommes très joyeux de revoir pour la énième fois le Président de la République dans sa ville d'origine. Nous allons profiter de l'occasion pour lui demander de résoudre les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment le chômage, la famine, la relance effective de la MIBA, etc.", a déclaré un habitant repris dans les colonnes d'Africa News.

Ce portail révèle que le président de la République qui sera accompagné de son épouse, va fêter le Nouvel an avec la population kasaïenne. Le mobile de sa visite est celui de réaliser la promesse faite à ses habitants lors de son séjour en octobre dernier à l'occasion de la clôture de la 8ème édition du Forum d'affaires Makutano. Profitant de son séjour de travail dans cette partie du pays, pense Africa News, le Premier des RD-Congolais pourrait revisiter les chantiers à impact visible lancés à travers la ville de Mbuji-Mayi et les environs, tout comme il n'est pas exclu de le voir accorder des audiences aux différentes couches de la population de cette province.

La Prospérité qui reste sur la même page note Félix Tshisekedi aura certainement une série de réunions, à la fois, avec les officiels, plus précisément, avec les autorités polico-administratives et les Notables mais aussi, avec les jeunes, femmes et autres couches sociales du Kasaï-Oriental. Ce sera également pour lui, précise ce quotidien, l'occasion d'évaluer la réalisation des travaux qu'il avait, lui-même, initiés dans le cadre du Projet Tshilejelu dont l'impact social visible était fiévreusement attendu de tous les habitants de cette partie située au cœur de la RD. Congo.

A plus ou moins une année des empoignades électorales, telles que prévues, le 20 décembre 2023, écrit ce tabloïd, nombreux sont ceux qui notent que Félix Tshisekedi, tenant à arracher absolument un deuxième et, probablement, son dernier quinquennat constitutionnellement parlant, plante-là, selon toute vraisemblance, le décor dans sa propre réélection. D'où, " la multiplicité des contacts directs avec la base ", tranche un boursicoteur de l'agora politique, sous le sceau de l'anonymat.

D'ailleurs, poursuit ce portail, le gouverneur du Kasaï Oriental a tenu un conseil extraordinaire provincial des ministres, le mercredi 28 décembre, dans le cadre des préparatifs de cette arrivée du Chef de l'Etat. C'est l'occasion, pour lui, de se rendre compte de différents travaux de construction initiés dans le cadre du Projet Tshilejelu, souligne ce journal.

Pour cet évènement, indique ECONEWS, Mbuji-Mayi, capitale provinciale du Kasaï-Oriental, s'est parée de sa plus belle robe. Les routes ont été refaites et embellies, balayées par des effigies du Chef de l'Etat et des banderoles à son honneur. Selon ce cet hebdomadaire, les travaux de réhabilitation du système d'adduction d'eau potable de la REGIDESO en phase d'exécution à Mbuji-Mayi sont en phase terminale. Pour ce tabloïd, l'asphaltage de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi, dans le cadre du projet Tshilejelu, et la construction des infrastructures scolaires et sanitaires ont pris un coup d'accélérateur.

La ville cuprifère se sent honorée que le président de la République l'ait choisie pour traverser l'année 2022. Ce vendredi, rapporte ce portail, Félix Tshisekedi foule le sol de Mbuji-Mayi, porteur d'un message non seulement de la seule province du Kasaï, mais aussi et surtout pour l'espace Grand Kasa. A cette occasion, écrit ECONEWS, le peuple du Kasaï Oriental attend prouver son attachement au chef de l'Etat, fils du terroir.

La Tempête des tropiques estime que la population du Kasaï-Oriental va profiter de l'occasion pour demander au chef de l'Etat de résoudre les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment le chômage, la famine, la relance effective de la Miba, et autres.

Pour sa part, Forum des AS change de chapitre et indique que Kinshasa avec ses plus de 16 millions d'habitants est une ville vivante, bruyante. A ce jour, rapporte ce tabloid, la population kinoise est confrontée à de nombreux problèmes tels que les embouteillages, l'insalubrité, l'insécurité... Circuler dans cette mégapole, relève d'un véritable parcours de combattant. Selon ce portail, la plupart des routes sont criblées de nids de poule et les artères principales ou secondaires sont dans un état de délabrement avancé ou en travaux de réhabilitation qui n'en finissent pas. Ce journal signale également la résurgence du phénomène "Kuluna", les pickpockets, les enlèvements des paisibles citoyens dans les taxis, communément appelés "Ketch", vols à main armée, braquages, extorsions continuent de peser sur le moral des Kinois.