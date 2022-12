Togo: Des bagarres entre le Secrétaire Général et les agents

Dirigée par Djabakou Koffi BOLOR, la commune d'Agoe-Nyive 2 (Légbassito) semble devenir un ring pour certaines personnes. Une situation dénoncée jeudi par les conseillers municipaux issus de l'ANC (alliance nationale pour le changement) qui imputent tout cela au maire avec une série de faits.

Face à la presse jeudi, les deux conseillers municipaux ont voulu faire part de la gouvernance au sein de leur conseil municipal. Porteurs d'une déclaration liminaire intitulée " Tentatives de contournement des lois en vigueur et des propositions relatives à l'amélioration du cadre de vie des populations ", les deux conseillers municipaux Agbéko Alphonse AKLADE et Kokou Yivo GLIGBE entendent manifester leur engagement et celui de leur parti l'ANC, pour la poursuite de ce combat dans la commune Agoe-Nyive2, afin de contribuer à relever les grands défis de développement pour le bien- être des populations.

" Nous voudrions rappeler que, l'administration de la commune d'Agoe-Nyive 2 souffre depuis quelques temps, d'un dysfonctionnement en raison des dissensions graves entre madame le secrétaire général et l'exécutif, entrainant parfois des bagarres entre celle-ci et les agents ", ont-ils déclaré dans le lot de reproches fait à leur maire.

Dépenses pour l'organisation des fêtes, non-respect des textes régissant le bon fonctionnement de la commune, problématique de la sécurisation des domaines fonciers de l'Etat et les limites entre les communes, aménagement des voies sont les principaux points saillants de la déclaration liminaire.

Sur tous ces aspects, les deux conseillers municipaux de l'Anc dénoncent un blocus fait par le maire avec certains pour aller au travers des dispositions légales.

Prenant par exemple la fixation des primes et indemnités des agents municipaux, ils font savoir que la lettre d'orientation du Ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires exige que cela soit fixé par délibération du conseil municipal dans le respect des textes en vigueur. Mais, contre toute attente, ces primes et indemnités sont décidées unilatéralement par l'exécutif (maire et son adjoint) à l'insu du conseil municipal.

Concernant les séances du conseil municipal, les conseillers municipaux de l'Anc informent qu'elles ne sont pas souvent ouvertes au public à l'exception de la date d'ouverture à laquelle, les acteurs ciblés par lettre sont invités par le maire. Ce qui est contraire aux dispositions de l'article 101 de la loi portant sur la décentralisation qui stipule que : " les séances du conseil municipal sont publiques ". Cette distinction et exclusion contribuent au découragement et la frustration de certains acteurs en exposant la commune à des critiques sur sa politique de développement inclusif.

Dans cette même logique, les extraits du compte rendu des réunions du conseil municipal ne sont jamais affichés à la mairie pour permettre aux populations de s'informer conformément à l'article 106 de la loi portant sur la décentralisation qui stipule que : " les extraits du compte rendu de chaque séance sont affichés à la mairie dans les huit (08) jours qui suivent la séance. La certification et l'affichage du compte rendu est faite par le maire et mentionnée au registre des délibérations ".

" Il apparaît donc que, le maire et les conseillers formant la majorité ainsi que leurs alliés qui sont les deux (02) associations indépendantes (Emergence et Nouveau Regard), se dévoilent davantage comme étant l'obstacle à la recherche des bonnes solutions aux problèmes de développement de la commune d'Agoe-Nyive 2 ", ont indiqué les conseillers municipaux Anc de la commune Agoe-Nyive 2.

" Les enjeux de l'heure sont donc clairs. Un maire et son adjoint qui s'opposent à toute proposition de l'opposition pour l'amélioration du cadre de vie de ses administrés, tout en maintenant à sa botte certains conseillers municipaux, voilà comment se perpétue la corruption et l'achat des consciences dans notre commune et que la vérité demeure bâillonnée ", ont-il ajouté.