Afrique: Hommages des Chefs d'Etats et autres dirigeants - Pelé le plus grand diplomate du sport

Le Brésilien Pelé est mort jeudi à l'âge de 82 ans, laissant une trace indélébile dans l'histoire du football. Son pays a décrété trois jours de deuil national, avant son enterrement mardi, tandis que les hommages de personnalités du monde entier ont afflué.

Le Brésilien Pelé, première star planétaire du football et attaquant de génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond, est mort à l'âge de 82 ans après avoir lutté pendant plus d'un an contre le cancer le jeudi 29 décembre.

Immédiatement, les hommages se sont multipliés saluant " le roi du football ". L'homme était l'ami de tout le monde. Il utilisait sa popularité pour certaines causes sociales. Il s'est engagé aux côtés de plusieurs Chefs d'Etats pour défendre certaines causes. Plusieurs générations de célébrités politiques comme sportives ont tenu à rencontrer la légende du football. Parce que Pelé fut un patrimoine mondial au service de tous.

En 1967 le roi Pelé a effectué une tournée africaine qui l'a mené dans 5 pays : RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire.

Le mythique numéro 10 Brésilien, avait déclaré en 1972 que l'Ivoirien Laurent Pokou était son successeur : " J'ai trouvé mon successeur il s'appelle Laurent Pokou. Il n'a qu'un seul défaut, il n'est pas Brésilien. " Pelé était aussi un grand fan du grand joueur marocain Larbi Ben Barek . Il avait dit à son sujet "Si je suis le Roi, Larbi est Dieu".

" Les amoureux du beau jeu auraient voulu que ce jour n'arrive jamais. Le jour où nous avons perdu Pelé. "

Le Président de la FIFA Gianni Infantino rend hommage au Roi Pelé.

Le monde du football vient de perdre son emblème et sa plus grande référence. Par sa virtuosité, son génie et son humanisme, le Roi #𝗣𝗲𝗹𝗲́ 👑 a marqué à jamais l'histoire du football, le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde !