Afrique: Un Angolais honoré par la Faculté des Sciences de São Tomé et Príncipe

Luanda — L'écrivain angolais Maurício Caetano, auteur de l'ouvrage " Vol. I ", sera honoré, à titre posthume, la dernière semaine de janvier 2023, par la Faculté des sciences et technologies de l'Université de São Tomé et Príncipe (USTP).

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès ce vendredi, la cérémonie d'hommage a lieu dans le cadre de la diffusion du livre, lié à l'anthropologie culturelle angolaise, qui sera présenté par les autorités culturelles de l'archipel.

Le document souligne qu'en plus de la Faculté des sciences et technologies, l'initiative est rejointe par la Direction nationale de la culture, l'Union nationale des écrivains et artistes santoméens et le diocèse de São Tomé.

La cérémonie, précise-t-il, est une activité conjointe qui vise également à honorer le chanoine José Frota, un prêtre de São Tomé, l'un des tuteurs académiques de "Mafrano", pseudonyme de Maurício Caetano.

Maurício Francisco Caetano est né dans la ville de Dondo, province de Cuanza Norte, le 24 décembre 1916 et mort en juillet 1982.

Il a fait ses études primaires dans le village de Dondo, poursuivant ensuite ses études au Séminaire de Luanda où il a étudié la philosophie et la théologie.

Il a été directeur national des impôts au ministère angolais des Finances de 1975 à 1982 et membre fondateur de l'Union des écrivains angolais (UEA).

Il s'est également distingué en tant que professeur de langue portugaise et de philosophie à l'école Ngola Kiluanji et aux instituts Moyen Karl Marx-Makarenko, Commercial de Luanda et de Sciences religieuses en Angola (ICRA), ancien Pio XII.

L'ouvrage "Le Bantou dans l'optique de Mafrano - Quase Memória, Vol. I ", a été lancé, à titre posthume, pour la première fois fin avril de l'année en cours, dans la ville de Lubango, province de Huíla, et plus tard à Luanda.

Le livre traite des questions anthropologiques et ethnolinguistiques des peuples dits bantous en Angola, dans une étude comparative avec d'autres peuples du monde.

Préfacé par l'archevêque émérite Métropolitain de Lubango, il reproduit les recherches menées par l'auteur sur la vie ancestrale des peuples bantous, vieux de plus de cinq mille ans, apportant des réflexions sur la préhistoire de la civilisation africaine.