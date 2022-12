Angola: Un ingénieur défend l'adoption d'un tarif inférieur pour Internet

Luanda - L'ingénieur angolais José Gualberto Matos a défendu la création, en Angola, d'un tarif social inférieur, dans le domaine des télécommunications, qui permettrait aux citoyens les moins favorisés d'accéder à Internet.

José Gualberto Matos a justifié qu'un tarif social faciliterait l'accès à Internet pour les personnes à faible revenu, ainsi que garantirait l'éducation des personnes et l'amélioration leur qualité de vie.

Selon l'ingénieur, qui parlait à l'ANGOP sur les questions liées aux télécommunications, cette question sur le tarif social s'applique également dans les pays riches, et la différence consiste uniquement dans le mode de mise en œuvre.

Bien que ce ne soit pas encore une réalité dans le pays, José Gualberto Matos estime que l'État angolais adoptera une politique de tarification sociale pour faciliter l'accès à Internet.

Avec un accès facile à Internet, a fait valoir la source, la numérisation est facilitée - c'est-à-dire que l'État, d'autres institutions et les citoyens pourront interagir dans la pratique des actes, la fourniture et l'obtention de services via en ligne.

Actuellement, le prix le plus bas pour l'accès à Internet en Angola est de 100 kwanzas (environ deux dollars). L'acquéreur ne peut utiliser le service à ce prix que dans les 24 heures.

Plus d'une douzaine d'entreprises sont agréées en tant que fournisseurs d'accès Internet dans le pays, notamment ITA, Movicel, Unitel, Africell, Angola Telecom, Net One, One Web, TV Cabo, PC Medics Space X Radnet VPN, Tsolnet, Businesscom Networks, Quantis et TS2 Space.

Sur plus de 33 millions d'habitants en Angola, seuls 8,7 millions environ sont des internautes, selon les dernières données de l'Institut angolais des communications (INACOM).

Cela signifie que seulement 27 personnes sur 100 utilisent Internet.

L'Angola est entré sur la carte des pays disposant d'une connexion Internet dans le monde en 1996, avec la société EBONet.