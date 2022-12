Congo-Kinshasa: Mody Berethe, général de brigade UNPOL à Beni - Améliorer les conditions de travail de la PNC, c'est améliorer la sécurité des citoyens

communiqué de presse

En visite dans la ville de Beni, le chef de la police de la MONUSCO (UNPOL) a remis jeudi 22 décembre aux autorités de la police de nouvelles infrastructures dans lesquelles vont désormais travailler leurs services.

Un projet qui veut contribuer " à la modernisation du travail et à stimuler la célérité dans le traitement des dossiers administratifs et judiciaires ", a souligné le général de brigade Mody Berethe.

A Beni, la police congolaise a reçu quinze conteneurs équipés et transformés en bureaux. La MONUSCO a également réhabilité le bureau de l'unité de renseignements de la police urbaine ainsi que le cachot du commissariat de Bungulu.

A Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, un nouveau quartier général de la police et un cachot pour femmes ont été construits. Du matériel de bureautique et informatique a été remis pour équiper le quartier général de la police. Dix conteneurs équipés et transformés en bureaux ont également été mis à la disposition de la police.

Dans les deux agglomérations, du matériel électrique et électronique (onduleurs, régulateurs, clés, rallonges, etc.) a également été remis aux forces de police. Le coût global de ce projet est évalué à 160 000 dollars américains.

Pour le général Mody Berethe, améliorer les conditions de travail, c'est améliorer la sécurité des citoyens.

Le commandant de la police congolaise dans le territoire de Beni est du même avis. Le commissaire supérieur principal Jean-Pierre Wumbi a invité les policiers et les habitants à prendre soin de ces infrastructures.

Dans le passé, des bâtiments publics ont souvent été pris pour cible lors de manifestations dans cette région où l'activisme des groupes armés continue de faire des victimes.

La MONUSCO, un " partenaire important "

Le commandant provincial de la police a, pour sa part, insisté sur la collaboration entre les forces de police nationales et la MONUSCO. Le commissaire divisionnaire adjoint Aba Van Ang a ainsi demandé aux habitants de Beni de faciliter le travail de mission onusienne, faisant savoir qu'elle était un " partenaire important " de la police congolaise.

" Que la population comprenne le bien-fondé de la réalisation de la MONUSCO auprès de sa police. Regardez là où la police travaillait avant. Et regardez maintenant le nouveau quartier général, vous ne voyez pas la différence ? Améliorer les conditions de travail de la police, c'est améliorer la prestation de la police auprès de la population ", a ajouté l'officier.

Quelques jours plus tôt à Goma, le commissaire de police Mody Berethe avait remis aux autorités de la police un édifice flambant neuf contenant une salle de conférence et des bureaux équipés, le tout destiné à l'unité de police technique et scientifique du Nord-Kivu.

Par ailleurs, la police de la MONUSCO annonce la réalisation prochaine de plusieurs autres projets dans le but d'améliorer davantage les conditions de travail de la police congolaise, dans le cadre du transfert de compétences et préparer ainsi le départ de la mission.