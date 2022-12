Afrique: Baolai - La fête continue jusqu'au 15 janvier 2023

La promotion spéciale Mondial 2022 a été un succès pour Baolai. Plus particulièrement la vente de téléviseurs où une fois la marque Hisense, le sponsor officiel de la coupe du monde 2022 a connu un record de vente.

Mais la fête qui s'est poursuivie durant Noël ne va pas s'arrêter là puisque Ren Yujie, le président de Baolai annonce que la promotion va se poursuivre jusqu'au 15 janvier 2023.

Cadeaux

Mieux, en guise de cadeaux pour ses fidèles clients, Baolai offre un Smartphone haut de gamme Hisense pour tout achat d'un téléviseur Hisense 65 pouces. Il est en effet à préciser que Hisense produit également des Smartphones de bonne qualité. On rappelle concernant Hisense que c'est une marque mondialement connue et appréciée des utilisateurs pour avoir été à maintes reprises sponsor officiel de la coupe du monde de football. " La marque Hisense est très prisée par les clients en raison de sa fiabilité et de ses performances techniques ", selon toujours Ren Yujie en précisant qu'il y a plusieurs références dont les écrans plats 4K qui dispose d'une qualité d'image et de son très remarquables. Baolai offre même actuellement le Laser TV Hisense de 85 pouces ainsi que le Laser TV Hisense de 100 pouces. Et ce, avec des prix qui défient toute concurrence. " Nous avons un rapport qualité-prix très compétitif " selon toujours le PDG de Baolai. " Malgré la hausse des coûts d'achat, nous voulons rester compétitifs en sacrifiant notre marge ", ajoute-t-il. Et si Hisense est la vedette, la marque Jeyoo n'est pas en reste. " C'est aussi une marque qui est très vendue aussi bien en Chine que dans le reste du monde ".

Produits phares

Il n'y a évidemment pas que les téléviseurs chez Baolai. L'enseigne propose également les réfrigérateurs et les machines à laver et autres climatiseurs de la marque Hisense. Ou encore les subwoofers Jeyoo également très prisés par les clients en raison de leur prix et de leur qualité. Il y a également les synthétiseurs de la marque MEK. Les produits Baolai sont garantis un an et l'enseigne dispose d'un service après-vente professionnel. Mais les produits qui font aussi actuellement la renommée de Baolai ce sont les kits panneaux solaires très bon marché qui y sont proposés. " Ce sont nos produits phares pour la bonne et simple raison qu'ils sont très demandés car ils sont très performants " selon toujours le PDG de Baolai. Notons que pour la plupart de ses produits dont les marques Hisense et Jeyoo, Baolai s'approvisionne directement chez les constructeurs. Ce qui met les clients à l'abri de toute copie.