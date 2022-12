Madagascar: Corridor Ambositra-Vondrozo - Des jeunes plants de girofliers pour les communautés de base

Outre le renforcement de la résilience face au changement climatique, ces communautés de base peuvent améliorer leurs sources de revenu.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet " Paysages durables dans l'Est de Madagascar " par Conservation International, les communautés locales de base sont soutenues pour être résilientes au changement climatique. Ces villageois résidant aux alentours du corridor forestier Ambositra-Vondrozo, l'une des zones d'intervention de ce projet, viennent de bénéficier des jeunes plants de girofliers en vue de contribuer à la restauration des écosystèmes. Ils sont notamment issus de la communauté locale de base Fahazavana Antaninary, dans la commune rurale de Mahazoarivo, district de Vondrozo.

Agroforesterie

Chaque paysan engagé dans la préservation de l'environnement a ainsi reçu non seulement des plants de girofliers mais aussi des jeunes plants de caféiers, à travers ce projet " Paysages durables dans l'Est de Madagascar " qui est financé par Green Climate Fund. Ce qui permettra aux membres de cette VOI d'améliorer leurs sources de revenu, et ce, d'une manière durable, une fois que ces plants seront exploitables d'ici quelques années. Ils ont en même temps bénéficié des encadrements techniques et bien d'autres appuis pour pouvoir développer cette activité génératrice de revenu. Dans la même foulée, des pépiniéristes issus des communautés locales de base bénéficiaires du projet ont également été formés sur l'entretien des pépinières qui produisent ces plants d'arbres destinés à l'agroforesterie. On peut citer, entre autres, les arbres fruitiers, les girofliers, les caféiers et les vanilliers. Ces pépiniéristes fournissent également des jeunes plants d'arbres autochtones servant à la restauration des écosystèmes.

Sécurité alimentaire

Par ailleurs, d'autres communautés locales de base contribuant à la préservation du corridor forestier Ambositra-Vondrozo, mais qui sont vulnérables face au changement climatique, ont bénéficié de l'appui du projet pour assurer leur sécurité alimentaire. A titre d'illustration, Environ 392 ménages dans la commune rurale de Tolongoina, district d'Ikongo, ont été dotés de semences de haricot d'une quantité de 3 175kg et de semences d'arachides de plus de 4 tonnes ainsi que de petits matériels et équipements agricoles.