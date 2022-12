Madagascar: Assurance aux cyclones - Quarante salles de classe à réhabiliter

Les infrastructures scolaires endommagées par les cyclones de la saison précédente seront réhabilitées. Le fonds y afférent relève de la police d'assurance aux cyclones tropicaux.

Les dommages générés par la saison cyclonique 2021-2022 à réparer. Madagascar a obtenu un décaissement pour un montant de plus de 10,6 millions de dollars au titre de la police d'assurance aux cyclones tropicaux de l'ARC (African Risk Capacity) afin de poursuivre les efforts déjà effectués et de soutenir les populations touchées dans les zones durement frappées dans les parties sud-est du pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce fonds d'assurance à travers la CPGU (Cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences (CPGU) à la Primature, 40 salles de classe détruites par les cyclones seront réhabilitées. La reconstruction de la Maison Centrale d'Ikongo est également prévue dans ce fonds.

Interventions

La réparation des dommages engendrés par les cyclones ne se limitent pas seulement à la rénovation des infrastructures. Les activités de distribution des intrants agricoles notamment les semences et engrais, accompagnés de vivres et de ration de protection dans le Grand Sud-Est sont priorisées afin d'assurer la relance agricole après l'arrivée des pluies et de soutenir les populations vulnérables à traverser cette période de soudure. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes allaitantes et enceintes seront également appuyés pour faire face aux risques de malnutrition aiguë et sévère.

Perspectives

Le lancement officiel de ces activités s'est tenu le 14 décembre dans le district de Mananjary, région Vatovavy et le 15 décembre dernier pour la région Fitovinany, dans le district de Manakara. La suite de la distribution des semences et des engrais a été accompagnée de la dotation des vivres et a été poursuivie par l'octroi des rations de protection dans les communes rurales très éloignées et isolées au sein des districts d'Ikongo, Nosy Varika et Ifanadiana. Le gouvernement entend redoubler ses efforts afin de ne pas laisser les districts et les communes vulnérables de côté. Ainsi, ces activités de distribution vont se poursuivre dès le début de l'année 2023 dans les districts restants notamment dans la région Atsimo Atsinanana (Farafangana, Midongy Atsimo, et Vangaindrano).