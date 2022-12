Madagascar: Charité - Momo le sorcier au chevet des démunis

" Merci beaucoup, que Dieu te bénisse jeune homme ", c'est le moins qu'ils peuvent dire face à une main tendue avec de la nourriture de qualité. Le dos contre le mur, les indigents saluent avec allégresse l'influenceur-humoriste.

La population ne parle que de son acte très aimable. Un musulman qui donne de quoi nourrir à ses compatriotes lors de la fête de Noël, c'est étonnant pour les conservateurs. Pourtant, il l'a fait de bon cœur. ...

Noëlesque

Momo le sorcier a été rincé par la pluie, barquettes dans les bras, il voulait réaliser son projet, donner aux démunis du peu qu'il a. 25 décembre 2022 dernier, sous la pluie, l'influenceur-humoriste a fait le tour de la ville du Pain de sucre en donnant de la nourriture à ceux qui en ont besoin. " C'est un geste touchant. Il pourrait le faire durant le mois du Ramadan, mais non, il a choisi la naissance de Jésus ", dixit Hassan, un témoin oculaire, en le regardant du haut de son appartement. En effet, ceci est un exemple de savoir-vivre et de vivre ensemble. La religion n'est qu'un simple détail, l'essentiel c'est sans doute de rendre heureux la société où l´on évolue. Faudra-t-il dire que cette belle aumône est une première à Antsiranana. Sans panégyrique, l'artiste est engagé pour une bonne cause.

... Les médisants sèment la polémique

Bien évidemment que les détracteurs ne voient pas les choses de cet œil. L'extrémisme qui bouillonne dans leur cœur les oblige à avoir une optique un peu particulière. Par conséquent, des commentaires à connotation communautariste chuchotent dans les ruelles et surtout sur les réseaux sociaux. Toutefois, les aboiements n'empêchent pas la caravane de Momo d'accéder au niveau supérieur. " Ah oui... , Que dieu nous offre la chance et les moyens de le refaire encore et encore" , a-t-il attesté. Personne ne peut arrêter le dévouement de cet homme de trente ans et de son équipe. En outre, le but principal de ces derniers, c'est de refléter l'image positive de la ville. " Le 25 décembre est une fête en famille. Un moment de convivialité. Certains sortent avec leurs amis. Moi, j'ai passé mon enfance à Diego-Suarez. Certes je suis musulman, et les chretiens sont tous mes amis, voire ma famille. Alors je me suis dit pourquoi ne pas rendre le sourire aux gens modestes ! D'ailleurs, faire rire, je le fait avec passion. Voilà ! ", a-t-il ajouté.

... Rappelons que Momo le sorcier a organisé un spectacle à l'Alliance française d'Antsiranana le 17 décembre 2022 dernier. En fait, les recettes versées étaient destinées à cette œuvre caritative. Antsiranana le remercie infiniment.

Cet artiste en herbe est loin d'avoir un esprit figé. Pour lui, c'est la société avant tout. S'autoproclamer star, ce n'est pas son genre. Selon lui, ce statut est éphémère. Le colifichet clinquant n'est pas dans sa culture. Le bling-bling l'empêche d'agir ! Son mot préféré est l'humilité. La charité bien ordonnée commence par la qualité de savoir partager !