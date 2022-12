Madagascar: Fin d'année - Consommation en baisse pour les ménages moyens

Les achats pour Noël ont été plus ou moins conséquents pour les ménages. Les consommations étaient essentiellement concentrées sur trois types de produits : les jouets, l'alimentation et l'habillement.

Par ordre d'importance des budgets, l'alimentation se trouve en première position des achats, en vue des repas de Noël le 25 décembre. Viennent ensuite les jouets et les activités récréatives pour les enfants, et enfin les habillements, toujours centrés en grande partie sur les enfants. Ce mode de consommation concerne en majeure partie les ménages moyens, si pour les plus aisés, les consommations ont été nettement plus importantes et touchent des secteurs plus élargis.

Quoi qu'il en soit, pour la majorité des familles, les consommations sont limitées pour le réveillon de la Saint Sylvestre et du nouvel An, en prévision du mois de janvier. " Les semaines suivant le nouvel An sont pour moi les plus difficiles à passer, il faut rester prudent pour pouvoir joindre les deux bouts du premier mois de 2023 ", confie cette mère de famille avec 4 enfants à charge. En effet, après les fêtes, synonymes de consommation, suit la période des vaches maigres, fortement appréhendée par les ménages et qui dicte leurs comportements d'achat, après avoir " fait l'essentiel " à Noël. Raison pour laquelle les portefeuilles sont nettement moins soulagés de leurs contenus, pour le Nouvel An.