Madagascar: Tension palpable à Cause de l'insécurité

Àl'approche du terme de cette année 2022, l'atmosphère devient de plus oppressante dans la capitale.

Tandis que les Malgaches sont pris par les préparatifs de cette fête qu'ils voudraient passer dans la joie et dans la bonne humeur, les malfaiteurs sont de sortie et profitent de l'occasion pour multiplier les larcins et les attaques à main armée. Les forces de l'ordre, cependant, veillent au grain et n'hésitent pas à tirer. Les titres des faits divers à la une des quotidiens parlent d'eux même.

Tension palpable à Cause de l'insécurité

Behoririka, Avaratr 'Antanimora, Bemasoandro Itaosy, pour ne citer que ceux là, autant de points chauds où les malfaiteurs ont été abattus par la police. Les habitants de la capitale qui voudraient pouvoir faire leurs emplettes en toute tranquillité sont pourtant sur les nerfs. Ils sont cueillis à froid par les échanges de tirs entre bandits armés et policiers qui sont aux aguets. Même s'ils ont le sentiment d'être protégés, ils ne peuvent cependant pas s'empêcher d'être saisis d'effroi. C'est un spectacle auquel ils ne peuvent pas s'habituer. C'est un sentiment d'inquiétude diffus qui les gagne actuellement. Il n'est cependant pas possible d'occulter la réalité. La situation actuelle est le résultat du contexte socioéconomique.

La pauvreté engendre cette recrudescence d'actes de banditisme. La présence massive des forces de l'ordre n'empêche pas les voyous de s'attaquer aux cash points et aux commerces ne disposant pas de moyens de défense. On sait que durant les deux jours à venir, la tension va augmenter dans la capitale. La population qui n'aspire qu'à un peu de calme en cette fin d'année, va vivre dans la crainte d'être détroussée. Elle sait que malgré le nombre important des membres de force de l'ordre et la couverture des caméras de surveillance dans la capitale, elle ne sera pas complètement protégée des mauvais coups des brigands.