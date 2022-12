Congo-Kinshasa: Réunification des ténors et cadres de l'UDPS, Augustin Kabuya - " Le retour des anciens passe par le respect des statuts du parti"

Le Secrétaire Général de l'UDPS/TSHISEKEDI, Monsieur Augustin Kabuya Tshilumba, a rencontré, le mercredi 28 décembre dernier, la délégation du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi conduite par son Coordonnateur National, M.Alfred Ndinga Obey.Ainsi, cette réunion de travail s'inscrit-elledans le cadre de la campagne de sensibilisation et de mobilisation de toutes les tendances et sensibilités de l'UDPS autour du projet du Conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation de l'UDPS Originelle.

Plaidoyer du Coordonnateur National

Après les formalités d'usage, le Coordonnateur National du Collectif a pris la parole pour résumer les quatre objectifs principaux poursuivis par cette structure d'appui autonome du Parti. Il a précisé que cette séance de travail permet de dissiper des malentendus véhiculés ici et là.

Il a, tout d'abord, évoqué de la réunification de toutes les tendances et sensibilités de l'UDPS en vue de mettre fin à l'émiettement actuel et de battre le rappel de toutes les troupes encore éparpillées pour refaire cette force politique redoutable que fut l'UDPS Originelle.

Par son intermédiaire, le Collectif a saisi cette occasion pour saluer l'esprit d'ouverture du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a appelé à ses côtés les cadres de l'UDPS/KIBASSA et de l'UNAFEC.

Ensuite, le Coordonnateur National du Collectif a aussi mis l'accent sur la culture du respect des textes qui a caractérisé tout le noble combat du Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire qui en a fait le socle de la lutte pour la démocratie et l'état de droit. C'est grâce à l'action du Collectif pour le retour à la légalité que le Secrétaire Général Augustin Kabuya Tshilumba a été désigné, le 29 janvier 2022, Secrétaire Général du Parti.

Il a poursuivi en soulignant l'engagement du Collectif à faire acquérir la majorité parlementaire au Chef de l'Etat aux prochaines élections législatives afin de permettre à l'UDPS réconciliée d'appliquer le Programme du Parti connu sous l'appellation " Le Peuple d'abord ".

Par ailleurs, il a insisté que cela passe par la redynamisation du Parti à la base, le rappel des personnalités ressources et la création d'une plateforme électorale pilotée par l'UDPS et à laquelle adhéreront les partis politiques partageant la même idéologie.

Enfin, le Coordonnateur National Ndinga Obey a défendu le projet d'organisation du Conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation de l'UDPS Originelle avec la participation de toutes les tendances et sensibilités se réclamant de l'UDPS en vue de vider, au préalable et en famille, toutes les divergences avant la tenue du Congrès qui aura pour but le plébiscite du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme l'unique candidat du Parti réunifié à l'élection présidentielle de 2023.

Réaction du SG Kabuya

En réponse, le Secrétaire Général de l'UDPS/Tshisekedi, Monsieur Augustin Kabuya Tshilumba, qui a bien apprécié cette rencontre, a tenu à rappeler que l'UDPS ne date pas d'aujourd'hui et qu'elle a perdu, tout au long de son combat, beaucoup de camarades fauchés à cause de leur engagement politique dans ses rangs.

Il a demandé aux uns et aux autres de reconnaître les mérites de ceux qui n'avaient pas quitté le Parti et qui lui ont permis de réaliser cette prouesse électorale de 2018 au moment où certains l'avaient abandonné en cours de chemin pour des raisons propres.

Concrètement, le Secrétaire Général Kabuya Tshilumba a invité les anciens membres du Parti à l'humilité et à s'inspirer de l'exemple de l'Honorable Jean Joseph Mukendi wa Mulumba qui, après son retour au Parti, était retourné à la base. Pour lui, tous ceux qui avaient quitté le Parti, ne doivent pas revenir avec arrogance oubliant les efforts consentis par ceux qui étaient restés fidèles à l'UDPS.

Il a regretté, en outre, que le fait que les membres de l'UDPS ont perdu quatre ans du mandat présidentiel à s'invectiver au lieu de soutenir leur régime.

Selon lui, la proposition relative à la tenue du Conclave n'est pas statutaire.

Au contraire, il a estimé que la Convention Démocratique du Parti (CDP) est le seul organe statutaire habilité à régler tous les cas non prévus par les Statuts.

Avant de terminer, il a lancé un appel au retour des enfants prodigues conformément aux dispositions statutaires en vigueur. A la délégation du Collectif, il a déclaré qu'il est disponible à discuter de toutes les questions relatives à la bonne marche de l'UDPS.

Jean Kabeya Mudiela Ndungu/CP