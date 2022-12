Cameroun: Plusieurs pasteurs gardés à vue lâchement - Le Médiateur universel dénonce ce grave abus

Plusieurs pasteurs sont gardés à vue lâchement, abusivement et sans fondement légal sérieux, au service régional de la police judiciaire de Yaoundé, sur la demande du Procureur de la république du tribunal de grande instance ce jeudi 29 Décembre 2022.

Le Procureur a posé son acte en travers tous les canons procéduriers, pour satisfaire des instincts de vengeance d'un de ses collaborateurs, un greffier en chef qui discute le pouvoir dans une église réveillée.

Contre vents et marrées, les pasteurs sont gardés à vue sur un dossier vide, qui du reste n'aurait jamais relevé de la compétence du TGI, mais plutôt du TPI. De plus comment comprendre un acharnement aussi malsain, alors même que les intéressés ne sont ni des voyous ni des criminels. Ils ont pourtant répondu librement à une convocation, et voilà, de quoi passer le message qu'il y a zéro justice, que des abus.

Les policiers auraient agi complètement à contre cœur, pour répondre aux instructions du super procureur. Est-ce à l'insu du procureur général, du ministre de la justice ?

Ainsi va la justice du pays, aux ordres de n'importe quel petit voyou usant et abusant d'un titre ou d'une position pour menacer les libertés individuelles. ENTRE JUSTICE DES COPAINS ET COQUINS, CORRUPTIONS ET TRAFICS D'INFLUENCE. LE PAYS EST FINI DEBOUT.

Vraiment, ce pays ! Qui vivra verra.