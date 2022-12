Congo-Kinshasa: Sans répit, ni repos - Revoici Félix Tshisekedi à Mbuji-Mayi !

*Rien que dans l'espace de quelques jours, après son dernier séjour à Mbandaka, revoici Félix Tshisekedi arriver aujourd'hui à Mbuji-Mayi, Chef-lieu de la Province du Kasaï Oriental. Et, sauf changement d'agenda, il devra y passer ses fêtes de la Bonne Année 2023, tout en bossant dur. Selon certaines indiscrétions glanées dans les hautes sphères étatiques, il est prévu, normalement, une série de réunions, à la fois, avec les officiels, plus précisément, avec les autorités polico-administratives et les Notables mais aussi, avec les jeunes, femmes et autres couches sociales. Ce sera également, pour lui, l'occasion d'évaluer la réalisation des travaux qu'il avait, lui-même, initiés dans le cadre du Projet Tshilejelu dont l'impact social visible était fiévreusement attendu de tous les habitants de cette partie située au cœur de la RD. Congo. A plus ou moins une année des empoignades électorales, telles que prévues, le 20 décembre 2023, nombreux sont ceux qui notent que Félix Tshisekedi, tenant à arracher absolument un deuxième et, probablement, son dernier quinquennat constitutionnellement parlant, plante-là, selon toute vraisemblance, le décor dans sa propre réélection. D'où, "la multiplicité des contacts directs avec la base", tranche un boursicoteur de l'agora politique, sous le sceau de l'anonymat.

Remake

Félix Antoine Tshisekedi va passer la Saint Sylvestre à Mbuji-Mayi, comme l'année dernière. C'est pour la troisième fois que le Président de la République fait ce déplacement du chef-lieu de la province du Kasaï Occidental.

D'ailleurs, le gouverneur de cette province du Kasaï Oriental a tenu un conseil extraordinaire Provincial des ministres, le mercredi 28 décembre dernier, dans le cadre des préparatifs de cette arrivée du Chef de l'Etat.

C'est l'occasion, pour lui, de se rendre compte de différents travaux de construction initiés dans le cadre du Projet Tshilejelu.

Il s'agit notamment, des hôpitaux, écoles, usines de traitement d'eau, Université,...

La dernière fois, faut-il le rappeler, il avait eu à séjourner à Mbuji-Mayi, le jeudi 27 octobre 2022. Et, pendant 48 heures, il y avait présidé la cérémonie de clôture de la 8ème édition du réseau d'affaires Makutano placé, cette année, sous le thème : "Infiniment Territoires".

Dans son discours, il avait encouragé le réseau d'affaires Makutano à poursuivre son travail de mobilisation et de promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. La population, un peu remontée, attend tout dire au Chef de l'Etat comme à Mbandaka.