Cameroun: Budget communal 2023 - 672 millions de francs CFA pour la commune de Bazou

Endettée à hauteur d'environ un milliard avant la prise de fonction par son actuel maire, le Dr Ing Fréderic Djeuhon, cette commune a, depuis 2020, apuré plus du ¾ de cette dette. Elle serait bientôt crédible auprès des bailleurs de fonds.

Une baisse de cinq millions de francs Cfa par rapport à l'exercice 2022. Ce qui fait que le budget 2023 de la commune de Bazou chiffré à la somme de 672 millions de francs a été voté au cours de la session du conseil municipal tenue dans la case communautaire de Bazou le jeudi 29 décembre 2022. En vue de réaliser ce budget, le maire Fréderic Djeuhon, invite les conseillers municipaux à une mobilisation sans réserve. Il est, en plus, optimiste quant à l'avenir de cette municipalité au plan financier. " Lorsque je suis arrivé à la tête de cette commune en 2020, il était difficile pour nous... La commune était endettée à hauteur d'un milliard de francs Cfa.

La priorité pour nous était d'assainir les dettes. A mi mandat, notre endettement a suffisamment baissé. Il est actuellement chiffré à 300 voire 200 millions de francs Cfa. Et dans les prochains jours, il va encore considérablement baisser pour être autour de 90 ou 80 millions de francs. Nous avons trouvé 17 mois d'arriérés de salaires. Ils ont été apurés au point où nous devons seulement trois mois de salaires. Nous exigeons aux employés communaux d'être engagés. Les gens ne vont plus laisser le travail de la commune pour aller faire leur champ et venir exiger d'être payés ", déroule le magistrat municipal. Son regard est tourné vers la construction d'un marché communal moderne à Bazou et des logements communaux afin que les fonctionnaires affectés sur place y vivent et consomment les produits et denrées commercialisés localement. Pour le maire de Bazou, cette sédentarisation des personnes à revenus intermédiaires contribuera à l'essor de l'économie locale. Le recouvrement des taxes sur les produits de carrières constitue une autre niche sur laquelle compte le patron de cette municipalité pour l'amélioration des recettes locales.

Le programme national du développement participatif (Pndp) recommande aussi la participation des acteurs locaux (paysans, commerçants, élites autres) à l'accroissement des recettes communales. L'implication des 48 chefferies des zones urbaines et des 13 chefferies des zones rurales rentrent dans cette logique. Car selon l'émissaire du Pndp qui a exposé devant les conseillers municipaux de Bazou, " c'est l'investissement qui développe une commune". Déterminé à aller de l'avant en 2023, le maire de la commune de Bazou, Dr Ing Fréderic Djeuhon, s'est retrouvé avec quelques conseillers municipaux dont Parfait Noutcha, pour réfléchir sur les pistes qui conduiront à l'amélioration des recettes financières de cette municipalité.