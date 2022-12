Ile Maurice: Îlot Flamants - Les restes de Mike Jean-Lise repêchés par la garde-côte

Les restes de Mike Jean-Lise, un pêcheur de 39 ans de Bambous-Virieux, ont été repêchés par la garde-côte, à la mi-journée, hier.Celui-ci était porté disparu après que l'embarcation dans laquelle il se trouvait a chaviré.Les quatre autres pêcheurs avaient pu regagner la terre ferme alors que Mike JeanLise aura eu moins de chance. Il avait quitté sa maison vers 19 heures mercredi pour aller pêcher en mer près de l'Îlot Flamants avec ses quatre amis.

Vers 5 heures hier matin, une vague devait faire chavirer le bateau. Ses quatre amis ont pu nager, malgré la mer houleuse et l'obscurité, pour regagner la terre ferme. Ils ont signalé la disparition de Mike Jean-Lise aux garde-côtes avant d'être transportés à l'hôpital pour des soins. Des recherches ont alors débuté et l'hélicoptère de la police a survolé la région. Plus tard dans la journée, le corps du trentenaire, partiellement mangé par des requins, a été repêché dans un endroit appelé "Diamant" par les pêcheurs.

Au domicile des Jean-Lise, les proches de Mike sont dévastés. La dernière fois que sa mère l'a vu en vie remonte à mercredi vers 19 heures. Il devait lui dire qu'il avait des douleurs aux pieds. "Linn dir mwa so lipié pé fermal, mo'nn dir li pa bizin al lapes, li dir mwa: 'Non li pou al rod enn kari pou lané.' Li dir moi: 'Nou fer pwason ek enn bouyon bred nou manzé', apré li viré li dir mwa: 'Alé ma'", pleure sa mère, écrasée par la souffrance. Le pêcheur était issu d'une fratrie de quatre enfants, dont un garçon et trois filles.

Vers quatre heures du matin, sa mère raconte s'être réveillée en sursaut après avoir fait un cauchemar. "Dan mo rev, enn dimounn inn vinn dir mwa mo bizin asté linz blan, mo dir: 'Mo pa pou gagn létan al asté linz blan, mo éna pou travay'." Elle s'est réveillée et s'être rendue compte que son fils n'était pas rentré selon son habitude. "Ti éna sak salté pou zété, mo pé atann li rantré pou sa, mo pa trouv li vini. Mo'nn bizin saryé sak mo'nn al zet salté, mo pa ti koné mo piti pé mort", lâche la vieille femme. Plus tard, elle devait recevoir la visite des policiers l'informant que Mike Jean-Lise était porté manquant et que des recherches étaient en cours pour le retrouver.