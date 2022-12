Ile Maurice: Route - Les motocyclistes et les piétons sont les premières victimes

L'année 2022 affiche, avant même qu'elle ne se termine, 107 décès dans des accidents de la route. Le dernier en date à Beau-Plan a fait quatre morts. Comparativement, en 2021, la route avait causé 108 décès et 120, en 2020.

L'express a sollicité Alain Jeannot, président du National Road Safety Council et de Prévention routière avant tout. "Chaque mort est une mort de trop." Analysant les décès liés aux accidents fatals, Alain Jeannot souligne qu'on ne peut comparer les deux dernières années. "2020 et 2021 étaient des années sous confinement, avec des restrictions sanitaires. Il y a eu moins de circulation, donc moins de risques d'accidents. En même temps, il y avait 4 % du nombre total de véhicules sur nos routes. Donc, il y a plus de risques en 2022."

Selon l'expert en sécurité routière, il est regrettable qu'il y ait environ 30 000 accidents, dont des collisions, tous les ans. "Je constate une hausse des accidents qui se produisent entre minuit et six heures du matin. La catégorie des deux-roues affiche un taux d'accidents impressionnant. L'autre catégorie, ce sont les passagers. On constate aussi qu'il y a plus de victimes parmi les personnes âgées de 60 ans et plus." Il fait ressortir: "Autre fait, c'est qu'il y a des accidents où de jeunes conducteurs sont impliqués. On se pose des questions sur la qualité de la formation. Les jeunes ont tendance à se laisser aller à l'euphorie."

En effet, les statistiques entre janvier 2022 et juin 2022 indiquent 44 décès. Or, entre le 11 janvier au 18 novembre, il y a eu 86 accidents fatals, avec 91 personnes qui ont péri, soit des accidents avec plus d'un mort. On constate que les deux-roues sont les plus vulnérables, avec 49 % de décès de motocyclistes et de leur passager. Il y a eu 38 motocyclistes et sept passagers décédés des suites d'un accident de la route.

Concernant les piétons, 30 % d'entre eux sont des victimes de hit & run ou de collision fatale. On dénombre 28 piétons décédés. Ce sont les jeunes et les personnes de 60 ans et plus qui en sont les principales victimes, soit 27 % pour cette deuxième catégorie. Nous sommes à 107 morts au 29 décembre 2022. Nous avons déjà franchi la barre des 108 morts au 31 décembre 2021.