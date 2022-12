Ile Maurice: Natation / Meeting de la Réunion - Nakhuda et Rajabalee à la pêche aux records

Ruslan Nakhuda et Adam Rajabalee sont à la pêche aux records à la piscine du Chaudron. Le vendredi 30 décembre, ils ont amélioré les marques du 1500 m nage libre (11 ans) et du 100 m nage libre (10 ans) respectivement.

Après les records du 800 m nage libre et du 400 m nage libre - les deux premiers jours de la compétition - Ruslan Nakhuda s'est attaqué à celui du 1500 nage libre dans la catégorie des 11 ans. C'est vendredi qu'il a établi une nouvelle marque sur cette distance à l'île de la Réunion. Son temps : 20 minutes, 07 secondes et 07 centièmes. La performance du sociétaire du Moka Rangers améliore l'ancienne marque de Dylan Nair, datant de novembre 2002, qui était de 20 minutes, 28 secondes et 07 centièmes.

De son côté, Adam Rajabalee, 10 ans, s'est brillamment illustré au 100 m nage libre dans sa catégorie d'âge ce 30 décembre. Il a réalisé 1 minute, 11 secondes et 19 centièmes. L'ancienne marque, qui appartenait à Dylan Nair depuis décembre 2001, était de 1 minute, 13 secondes et 58 centièmes. Cela dit, nous tenons à revenir sur le record qu'avait réalisé Adam Rajabalee, jeudi, au 400 m nage libre. En fait, ce jour-là, il avait battu par deux fois l'ancienne marque dans la catégorie des 10 ans. Le matin, il avait nagé en 5 minutes 31 secondes et 31 centièmes effaçant ainsi la marque que détenait Shawn Li Hin Duen au 400 m nage libre, depuis 2017, en 5 minutes, 44 secondes et 11 centièmes. Mais dans la finale C, l'après-midi, Adam Rajabalee a amélioré son propre record de la matinée en réalisant 5 minutes, 30 secondes et 45 centièmes.

Au final, dans la catégorie des 10 ans, Adam Rajabalee s'est adjugé les records du 200 m nage libre, 50 dos, 400 m nage libre et 100 m nage libre au meeting de la Réunion.

Comme quoi, le fait d'avoir 10 ans peut donner des ailes à un nageur... même dans l'eau.