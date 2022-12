Ile Maurice: Audiovisuel - L'IBA revoit les frais de licence pour les opérateurs de bouquets satellitaires

Est-ce une nouvelle manne pour l'Independent Broadcasting Authority (IBA) ? Elles a révisé les frais de licence des opérateurs de bouquets de chaînes satellitaires. Décidée en août, c'est fin novembre que la nouvelle règlementation, l'Independent Broadcasting Authority (Licence Fees) (Amendment No. 2) Regulations 2022, est entrée en vigueur. Elle permet à l'IBA de réclamer de nouveaux frais selon une nouvelle formule.

Les opérateurs de service d'abonnement à la télévision par satellite, soit à travers une antenne parabolique, la diffusion terrestre ou en rediffusion, et même l'IPTV, sont concernés par cette nouvelle mesure. Auparavant, les opérateurs, qui sont MC Vision/Canal+ Maurice, Parabole Maurice, DSTV et Mauritius Telecom, payaient une licence de Rs 2 millions par an. Désormais, la licence coûtera soit Rs 2 millions ou 0,25 % du chiffre d'affaires brut de la compagnie qui détient un permis pour opérer les services de télévision par satellite. Le chiffre le plus élevé sera pris en compte, les opérateurs soumettant leur rapport financier annuellement. Par ailleurs, les frais pour la télévision publique et privée s'élèvent à Rs 3 millions par an.