Afrique de l'Ouest: UNFPA et Uniting Group s'engagent dans un voyage en voiture de Milan à Dakar

communiqué de presse

- Le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et la société privée Uniting entreprennent l'initiative du voyage en voiture de Milan, en Italie, à Dakar, au Sénégal. L'objectif principal du projet est de raconter et de soutenir les interventions de l'UNFPA dans ces pays d'Afrique occidentale et centrale. L'UNFPA est l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive qui promeut l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive de chaque personne dans le monde, y compris la santé, la dignité et les droits des femmes et des filles.

Telle est la vision qui sous-tend ce voyage, une initiative conçue par Dario De Lisi et Simone de Eguileor du groupe Uniting.

Un voyage de Milan à Dakar, avec départ le 26 décembre 2022, en parcourant la Mauritanie et le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, pour découvrir les interventions soutenues par l'UNFPA et amplifier la voix d'histoires encore inconnues.

"À l'UNFPA, nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée que davantage de personnes puissent connaître leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive et le travail de l'UNFPA pour l'autonomisation et la protection des femmes, des filles et des jeunes en Afrique occidentale et centrale. Dans le cadre de notre travail quotidien dans la région, nous nous efforçons d'atteindre les objectifs suivants : zéro mortalité maternelle évitable, zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale et zéro violence basée sur le genre, y compris les pratiques néfastes. En partenariat avec les gouvernements, les organisations de la société civile et les organisations du secteur privé, nous aidons les femmes, les filles et les jeunes à prendre conscience de leur corps et de leurs droits et à les connaître, et nous leur donnons accès à des informations, des services et des opportunités pour exercer ces droits et faire des choix éclairés. La collaboration de l'UNFPA avec Uniting apporte une autre dimension à notre partenariat avec des entités privées pour amplifier nos interventions et créer un impact plus significatif sur la vie des femmes et des filles" a déclaré Fabrizia Falcione, Directrice régionale adjointe de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.

" Le travail de l'UNFPA représente un patrimoine inestimable, fait de parcours et d'objectifs qui méritent d'être communiqués, tout comme les histoires et les témoignages des personnes qui ont tout vécu ", déclare Dario De Lisi du Groupe Uniting. "Chez Uniting, nous avons depuis longtemps porté le concept de communication" à un niveau plus élevé et plus précieux. Avec ce voyage, nous voulons mettre à disposition tout notre savoir-faire et nos compétences pour raconter de la meilleure façon possible l'engagement de l'UNFPA et le soutenir de manière tangible, et pour également trouver un nouveau moyen de sensibiliser et dialoguer avec les jeunes générations". Dario De Lisi a expliqué

Une page blanche caractérise ce voyage, symbolisant l'opportunité de choisir comment écrire son propre destin ; un choix que beaucoup de gens dans le monde, en particulier les femmes et les filles, n'ont toujours pas.

Comme preuve de cette promesse, toutes les personnes que Dario et Simone rencontreront le long du parcours pourront écrire leurs objectifs et leurs désirs sur la carrosserie de la voiture.

La dernière étape, vers la mi-janvier, sera Dakar, où se trouve le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.

Le projet prévoit également une vente aux enchères caritative, qui sera activée à la fin du voyage, conçue pour être cohérente avec la narration de l'initiative. L'intégralité des recettes de l'activité caritative sera reversée à l'UNFPA pour soutenir non seulement les projets visant à contribuer à la réalisation des trois résultats transformateurs de l'UNFPA, à savoir mettre fin à la mortalité maternelle évitable, aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale et à la violence fondée sur le genre, y compris le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines, d'ici 2030.

