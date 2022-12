Congo-Brazzaville: La transformation du dioxyde de carbone

Il est possible de transformer le dioxyde de carbone en objet du quotidien fait de plastique, afin de réduire la quantité de combustibles fossiles que nous utilisons pour le produire. Cette affirmation est celle d'un groupe de chercheurs qui s'est penché sur la problématique climatique. Transformer le dioxyde de carbone vise à utiliser les émissions de carbone à l'avenir pour réduire davantage les gaz à effet de serre. Le plastique est un énorme problème environnemental, environ 7, 25 milliards de tonnes de plastique recouvrent la terre et remplissent les mers. Il y en a partout. Mais il est omniprésent dans un bon sens aussi. Nous avons besoin de plastique et il a, sans aucun doute, révolutionné la vie au XXe siècle.

Sans plastique, par exemple, la musique enregistrée et les films ne seraient pas possibles. La médecine moderne dépend entièrement du plastique ; pensez aux poches de sang, aux tubes et aux seringues, ainsi qu'aux pièces de voiture et d'avion qui dépendent tous du plastique et qui nous ont permis de voyager à travers le monde. Et bien sûr : les ordinateurs, les téléphones et toutes les formes de technologie liées à Internet. Mais fabriquer du plastique signifie actuellement brûler des combustibles fossiles et libérer du dioxyde de carbone (CO2), un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique.

Posons-nous alors la question suivante : que se passerait-il si nous pouvions trouver un moyen de fabriquer des matelas en plastique, de la mousse isolante, des couverts en plastique ou des contenants alimentaires réutilisables sans émettre de CO2, ou même en les aspirant hors de l'atmosphère ? Les nouvelles technologies promettent de transformer les émissions de CO2 elles-mêmes en plastique, réduisant ainsi la quantité de gaz que nous rejetons dans l'atmosphère terrestre. Au sein du groupe pétrochimique Covestro, en Allemagne, des chercheurs ont créé des matelas formés de 20% de dioxyde de carbone sous la marque Cardyon. Ils ont découvert un catalyseur qui déclenche une réaction entre le CO2 et d'autres composés, ce qui a donné naissance à une famille de produits chimiques utilisés pour fabriquer le polyuréthane, le matériau que l'on trouve dans les matelas, les coussins et l'isolation des réfrigérateurs.

Étant donné que plus de 15 millions de tonnes de polyuréthane sont fabriquées chaque année dans le monde, le passage au CO2 comme matière première pourrait avoir un impact important sur la réduction des émissions de carbone. Partout dans le monde, les scientifiques utilisent le CO2 pour fabriquer divers types de plastique. Plus ambitieux encore est l'objectif de produire de l'éthylène à partir du dioxyde de carbone : environ la moitié du plastique que nous produisons dans le monde est composée d'éthylène, ce qui en fait une des matières premières les plus importantes au monde.

Ce qui nous ramène au problème de la fabrication du plastique à partir du CO2, cela ne résoudra certes pas le problème de pollution de la Terre, mais cela pourrait la rendre plus verte d'autres façons.