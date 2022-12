Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Burotop totalise 20 ans au service de sa clientèle et de ses partenaires

Le groupe Burotop a célébré avec faste, le 27 décembre à Brazzaville, ses vingt ans d'existence au Congo. Plusieurs activités mêlant témoignages, histoires et projections ont constitué ce moment de commémoration. La joie, l'émotion et le désir de poursuivre l'aventure étaient visibles durant cette soirée mémorable.

L'histoire de Burotop est une véritable preuve d'abnégation, de persévérance et d'expertise dans les affaires. Reconnu au départ comme un espace de vente et livraison de fournitures de bureau, notamment du papier, Burotop est à ce jour leader dans plusieurs domaines.

Du stylo à la restauration franchisée en passant par du papier, l'imprimante, l'ordinateur, les réseaux à la fibre, la construction, l'immobilier, les pièces de rechange, l'électrification, l'industrie... , en vingt ans, les activités de Burotop Iris, branche recomposée dès 2003, se structurent et se diversifient au rythme des besoins du marché. Une diversification organisée avec trois structures certifiées ISO et avec à chaque fois une main d'œuvre nationale largement majoritaire, dédiée, formée et hautement responsabilisée.

Burotop a beaucoup misé sur des opportunités que certains entrepreneurs ont délaissées pour créer son chemin et imposer son identité. " Le fait que nous avons misé sur un secteur privé dynamique et de travailler très tôt avec le système des Nations unies et le secteur privé, particulièrement les banques, nous a permis de nous imposer simplement. Nous avons une soif des projets et nous sommes très enclins dans l'avenir et nous savons que le secteur privé a de l'avenir au Congo. On se jette sur des potentiels inexploités et on s'y donne à fond. Vingt ans oui, mais nous avons encore des belles pages à écrire dans l'avenir ", a signifié le directeur général de cette entreprise, Issa Attyé.

Si l'on peut résumer le parcours de ce groupe d'entreprises depuis sa création au Congo, en 2002, il sera judicieux de retenir que Burotop c'est, en effet, 700 collaborateurs, 6 600 jours à l'écoute de sa clientèle, 52 800 heures de service, 12 nationalités, 22 marques représentées, 240 orphelins accompagnés, 2 300 kilomètres de fibres optiques déployées, 15 000 kits scolaires distribués, 6 expertises et bien d'autres particularités uniques à lui.

En présence des responsables du secteur public et privé, la célébration des vingt ans de Burotop a permis d'en savoir un peu plus sur les secrets derrière le succès de l'entreprise. Les panels, qui ont été animés par des agents puis clients et partenaires ainsi que les témoignages ont présenté le parcours exceptionnel du groupe Burotop.

" Je suis à Burotop depuis 2004 et je vous assure que nous vivons une expérience formidable avec les collègues. Au départ, j'étais juste stagiaire, j'ai été recruté par la suite avant d'occuper des postes de responsabilités. Nous bénéficions régulièrement de sessions de formation afin d'actualiser nos compétences et bien satisfaire nos clients. Je vis actuellement chez moi grâce à Burotop. L'ambiance et le cadre de travail sont impeccables ", a témoigné un agent qui se dit prêt à terminer sa carrière professionnelle chez Burotop.

Le rève africain

Le directeur administratif et financier de cette entreprise, Aymane Attyé, a expliqué, dans une rhétorique saluée par l'assistance, les péripéties qui ont conduit à la création de Burotop, une aventure dont les pistes se dessinent dès 1947, lorsque Mohamed Nayef Attie, 17 ans seulement, foule le sol africain. Plusieurs enfants naîtront en Afrique, dont Hassan Attié qui va ouvrir le magasin en face de la Mandarine, à Brazzaville, en 2002, rejoint un an plus tard par son frère cadet, Issa Attyé, fraîchement diplômé de Montpelier.

Burotop, a souligné Aymane Attyé, est une belle illustration du " rêve africain ". C'est grâce au dynamisme de ses dirigeants et à la main d'œuvre nationale que la marche du destin de Burotop se poursuit aujourd'hui dans plusieurs autres pays, à l'instar de la République démocratique du Congo.

Cet instant de célébration était également une occasion de mettre en lumière tous les hommes et femmes qui font la fierté de Burotop. Des certificats de reconnaissance ont été ainsi remis à quelques agents. Des orphelins qui bénéficient souvent des bienfaits de la Fondation qui porte le nom de cette société étaient également à l'honneur. Cela symbolise, sans nul doute, l'engagement sociétal de Burotop.