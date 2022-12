Madagascar: Rugby - Une année 2022 marquée par la coupe du monde

L'heure du bilan en cette fin d'année. Le rugby malgache a été au-devant de la scène mondiale cette année 2022 grâce à la première participation des ladies Makis de rugby à VII à la coupe du monde de Cape Town en Afrique du Sud au mois de septembre dernier.

Cette participation à la coupe du monde a été acquise grâce au titre de vice-championne d'Afrique en rugby à VII, obtenu en terre tunisienne au mois de mai. Même battues d'entrée par les Australiennes sur le score de 0-48 en ouverture des matches, les ladies Makis ont réussi à tenir tête les super favorites australiennes pendant les quatre premières minutes. Sans perdre la balle après deux minutes de jeu, Sarindra Grande et Jinah auraient pu marquer des points contre les Australiennes devenues championnes du monde en éliminant tour à tour leurs adversaires.

Les Australiennes, également championnes des World Séries et têtes de série n°1, ont écrasé les débutantes malgaches grâce à Faith Nathan qui a inscrit cinq essais. Maddison Levi, âgée de 20 ans, a également fait parler d'elle en inscrivant un essai avant de ruiner les espoirs des Malgaches en réalisant un superbe plaquage pour empêcher Véronique sur une longue enjambée de marquer un essai mémorable pour Madagascar en Coupe du monde.

Changer de structure

Madagascar a été classé quinzième sur les seize pays participants et les ladies Makis ont réussi à battre la Colombie au match de classement. Pour un premier essai, c'est quand même une belle réussite car jouer la coupe du monde n'est pas donné à tout le monde. Le point faible des Malgaches durant cette coupe du monde a été le physique. Madagascar a aligné huit mères de familles durant la compétition. Zakasoa Ravelonanosy, préparateur physique des Makies, a dit clairement que " la route est encore longue pour atteindre le haut niveau mondial. Pour avoir de bon résultat, il faut professionnaliser les joueuses et elles ne doivent pas faire autres choses que se concentrer sur leurs sports. Et pour participer à une coupe du monde il faut des physiques irréprochables ".

Madagascar n'est qu'amateur sur la quasi-totalité des sports pratiqués à Madagascar. Pour percer sur la scène mondiale, il faut changer de structure, de mentalité et d'approches. Le sport de haut niveau nécessite de la diététique et un nutritionniste digne de ce nom pour une équipe nationale. L'équipe nationale de rugby à VII est une équipe vieillissante. Préparer la relève est une obligation car pour l'année 2023 la sélection féminine de rugby à VII ira participer à quelques circuits mondiaux pour relever le niveau physique et technique de l'équipe nationale. L'année 2023 sera aussi l'année des tournois qualificatifs des jeux olympiques de Paris. Et le plus proche de nous sera la onzième édition des JIOI de 2023 sur laquelle Madagascar compte faire de la razzia aux médailles d'or en rugby (à VII et XV).