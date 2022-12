Madagascar: Basketball - L'Ankoay garçons U18 termine sur une défaite

Le premier regroupement des jeunes Ankoay U18 a pris fin hier. Il a été marqué par un résultat en dent de scie mais l'essentiel est là, tous les joueurs se sont améliorés.

Un deuxième test match d'évaluation perdu grâce au manque de concentration et de combativité pour certains joueurs. L'équipe nationale Ankoay U18 s'est inclinée sur le score de 72-78 (23-21, 23-21, 11-25, 15-11) au dernier test d'évaluation qui a été joué hier au petit palais du Palais des sports de Mahamasina. Un match à deux visages pendant lequel les protégés de Coach Malala (Malalatiana Razazarohavana) ont dominé les deux premiers quarts temps avec un passage à vide au troisième. Rino, Michael et Raleva ont montré la voie en inscrivant plus de points durant les deux premiers quarts temps, alternant les tirs à trois et deux points. À mi-parcours du premier quart temps, les jeunes Ankoay ont mené sur le score de 15-9. A une minute de la fin du premier acte, les protégés de Bayard Razafindralambo, coach de DTSC sont revenus à 21 partout. Sur une dernière contre, Emmanuel, le numéro 8 de l'équipe nationale Ankoay U18 a marqué et il a permis à son équipe de mener à 23-21. Au deuxième quart temps, Dina Randrianjafy, le nouvel expatrié a montré des signes qui promettent à l'avenir. Il a aidé son équipe avec ses lectures de jeu et des passes bien précises, sa présence sur le terrain apporte quelque chose de consistant. Mais avec un physique plus diminué, il n'arrive pas à suivre le rythme à certains moments, obligeant coach Malala à le laisser souffler.

Au grand complet en avril

Les joueurs de DTSC, de plus en plus présents sur le contact physique, ont mis à mal les jeunes Ankoay à bien s'exprimer sur le terrain. Avec l'adresse au tir du numéro 14 Fanantenana, de Vahatra et Ludovic, les joueurs de DTSC sont des sparring-partners qui ont joué sans complexe et ont montré des belles phases de jeu quelque fois supérieures à celles montrées par les jeunes Ankoay. Le score à la pause a été de 46-42 pour l'équipe nationale malgache. Le troisième quart temps a été le temps fort et le temps de domination des protégés du coach Bayard Razafindralambo. Après cinq minutes de jeu, les jeunes Ankoay ont été menés de 50-56 et les deux équipes se sont quittées sur le score de 57-62, et le score final a été de 72-78.

Selon le Dtn de la fédération malgache de basketball (Fmbb) Angelot Razafia- rivony, " la défaite de ce jour (hier) ne permet pas de dire que les jeunes Ankoay U18 sont à coté de leur match. Durant ces dix jours de regroupement, tous les joueurs ont montré des signes positifs d'amélioration. Dina Randrianalijafy est un peu diminué physiquement et il n'arrive pas à suivre le jeu rapide de ses coéquipiers mais on peut com-pter sur lui ". Et le Dtn de continuer: " au prochain regroupement, nous souhaiterions que tous les joueurs formant l'équipe nationale Ankoay U18 soient au grand complet avec l'arrivée des autres joueurs comme Lova, Donovan et M'Madi ".

Quant à Harinirina Jimmy Désiré Randriamandimby, président de la commission de compétition auprès de la Fmbb, il a expliqué que " les dix jours de regroupement se sont bien passés. Des évaluations de chaque joueur ont été faites. Nous avons constaté qu'ils sont un peu fatigués. Ils vont rentrer avec des devoirs en poche qui les obligent à suivre leur entrainement. Des entraineurs vont les suivre de près surtout pour les joueurs en dehors de la capitale. Des regroupements périodiques vont avoir lieu en 2023 et les joueurs de l'équipe nationale Ankoay seront au grand complet au mois d'avril 2023, et ce dernier regroupement déterminera la liste définitive pour la coupe du monde de Debrecen en Hongrie, le 25 juin au 2 juillet 2023 "