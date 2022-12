Madagascar: Stade de football de Rabenananjara - Six semaines pour remplacer le gazon synthétique

Le terrain de football Rabemananjara n'est plus en mesure d'abriter des compétitions internationales depuis quelques mois. Ceci en raison de son état très dégradé.

Le revêtement synthétique est complètement endommagé faute d'entretien depuis plusieurs années. Le tracteur-tondeuse à gazon, kubota, était réduit en cendres le 30 avril 2018, suite à un incendie du domicile du gardien du stade. Depuis, l'entretien du gazon était négligé alors que les activités sur la pelouse n'ont jamais cessé, de jour comme de nuit. Ce, dès 5h du matin jusqu'à 21h du soir, sept jours sur sept et toute l'année. C'était dans cette optique que l'Organe de gestion du stade Rabemananjara (OGSR) composé de la commune urbaine de Mahajanga, président de l'OGSR, de la direction régionale de la jeunesse et des sports ainsi que la Fédération malagasy de football (FMF), a décidé de fermer pendant six semaines l'accès au stade. Aucun entraînement ni match ne sera organisé sur le terrain jusqu'à la fin des travaux de réhabilitation de la surface de jeu. " Le président de la République offre le gazon synthétique, suite aux doléances de la ville de Mahajanga. Toutes activités sont suspendues pendant ce délai de six semaines ", a expliqué Fabien Rabezafy, vice-PDS de la CUM.

" Nous sommes en train d'enlever le tapis usé depuis lundi. Cette opération durera une semaine. Le nouveau revêtement débarquera à Mahajanga vers le début de l'année. L'aire de jeu et la surface technique seront remises à l'état d'homologation internationale. La mission est de remettre à l'état initial la plateforme, soit la stabilité de terrain ", a précisé le représentant de l'entreprise ayant obtenu le marché. Pour conserver les qualités techniques d'un terrain en gazon synthétique et prolonger sa durée de vie, l'entretien est indispensable.

Le brossage, balayage et dépollution doivent s'effectuer toutes les 50 à 80 heures de jeu. Pour mieux conserver le terrain en parfait état, un brossage et un nettoyage de la plateforme sont à réaliser deux à quatre fois par mois. Ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années. L'on se demande si le nouveau tapis synthétique au stade Rabemananjara répondra aux exigences de la fédération internationale de football, tant sur la qualité que sur la durée de vie. Sinon, ce sera de l'investissement perdu à l'avance.