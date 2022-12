Congo-Brazzaville: Environnement - 2022, une année charnière pour le combat climatique

L'année 2022 a été une année charnière pour intensifier les efforts en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). L'Organisation des Nations unies (ONU) a montré la voie à suivre par l'intermédiaire d'événements et de conférences majeurs organisés cette année, notamment la COP15 sur la biodiversité, la Conférence des Nations unies sur les océans, le forum politique de haut niveau sur le développement durable, le Sommet sur la transformation de l'éducation et la Conférence sur le changement climatique (COP27). Voici, en récapitulatif, les événements majeurs sur l'environnement qui ont marqué l'année qui s'achève.

17 mars 2022 / 5 - 9 mars 2023: soutenir les PMA

Les pays les moins avancés (PMA) du monde sont engagés dans une course visant à atteindre les objectifs fondamentaux de développement à l'échelle mondiale d'ici à 2030. Dans ce contexte, la 5e Conférence des Nations unies sur les PMA est divisée en deux parties : l'adoption du nouveau programme d'action de Doha à New York qui a eu lieu le 17 mars dernier, et la conférence principale qui sera organisée à Doha (Qatar), du 5 au 9 mars 2023. Conférence qui recensera les mesures et les partenariats permettant la mise en œuvre de ce programme.

27 juin - 1er juillet 2022: la conférence sur les océans

La conférence sur les océans a eu lieu du 27 juin au 1er juillet à Lisbonne, au Portugal. Organisée conjointement par les gouvernements du Kenya et du Portugal, elle a permis de changer la donne en inversant la tendance et en améliorant la santé de nos océans. Alors qu'ils produisent 50 % de l'oxygène dont nous avons besoin, qu'ils abritent une biodiversité inimaginable, génèrent des emplois et produisent des aliments ainsi que des ressources minérales et énergétiques nécessaires à la survie et à la prospérité de la vie sur Terre, les océans font face à des menaces sans précédent en raison des activités humaines. La conférence a permis de promouvoir des solutions innovantes indispensables s'appuyant sur la science et visant à écrire un nouveau chapitre de l'action mondiale en faveur des océans.

5 - 15 juillet : forum politique de haut niveau sur le développement durable

Le forum politique annuel de haut niveau sur le développement durable, qui constitue la plate-forme principale permettant de mesurer les progrès obtenus sur les dix-sept ODD, s'est tenu du 5 au 15 juillet dernier. Il a été l'occasion d'intensifier les efforts sur les ODD au cours de cette décennie d'action, une collaboration comptant 45 pays qui ont été invités à partager leurs plans et à discuter des défis et possibilités d'efforts coordonnés et collaboratifs afin d'accélérer la mise en œuvre des ODD tout en s'attaquant aux vastes répercussions de la pandémie de maladie à coronavirus.

13 septembre : 77e session de l'Assemblée générale

La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte le 13 septembre au siège de cette organisation, à New York, sur le thème " Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués ".

19 septembre

-Le Moment ODD

Le " Moment ODD " de septembre a eu lieu lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, constituant un moment décisif pour mettre en lumière des actions inspirantes et pour tenir les promesses faites au titre des ODD. Les dirigeants du monde entier ont été appelés à partager leurs points de vue et leurs plans pour mettre le monde sur la voie de la réalisation de ces ODD et pour rendre l'avenir plus inclusif, durable et résilient au cours de cette décennie d'action et de transformation.

-Sommet sur la transformation de l'éducation

Dans un contexte de crise de l'éducation de qualité et de l'apprentissage tout au long de la vie pour tous, le secrétaire général des Nations unies a organisé le Sommet sur la transformation de l'éducation, qui a servi à rassembler les actions, les ambitions, la solidarité et les solutions pour remédier aux pertes d'apprentissage liées à la pandémie, réinventer l'éducation pour l'avenir et relancer les efforts mondiaux pour atteindre les ODD liés à l'éducation d'ici à 2030.

7 - 18 novembre

Conférence sur le changement climatique (COP27)

Dans un contexte d'aggravation de la crise climatique, la 27e Conférence annuelle des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) s'est tenue en Egypte, avec pour objectif d'obtenir des résultats ambitieux en vue de maintenir le réchauffement climatique à un maximum de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, d'augmenter les financements de l'action climatique pour les pays en développement et d'augmenter de toute urgence les investissements dans l'adaptation au climat, étant donné que les besoins continuent de croître rapidement.

7 - 19 décembre

Restaurer l'équilibre de la nature

Malgré tous les efforts déployés, la biodiversité ne cesse de diminuer dans le monde entier et cette tendance devrait se poursuivre voire s'aggraver si le statu quo persiste. La COP15 a réuni des gouvernements du monde entier afin de décider du nouveau cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 qui a fourni une vision stratégique ainsi qu'une feuille de route à l'échelle mondiale pour la conservation, la protection, la restauration et la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes pour la prochaine décennie.