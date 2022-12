Ethiopie: Une campagne de vaccination contre la rougeole cible plus de 15 millions d'enfants - OMS

L'Ethiopie a entamé, la semaine dernière, une campagne nationale intégrée de vaccination contre la rougeole. Elle vise 15,5 millions d'enfants âgés de 9 à 59 mois dans tout le pays, y compris les populations difficiles à atteindre dans les zones touchées par la sécheresse et les conflits.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) soutient financièrement et techniquement cette campagne. Elle a ainsi déployé plus de 100 experts pour soutenir la mise en œuvre de la campagne " dans les activités pré, intra et post-campagne, y compris le suivi de la qualité des services fournis pendant la campagne ".

L'objectif est de " réduire le risque de flambées de rougeole " dans le pays et de mettre fin aux flambées en cours, mais aussi de " protéger les enfants de maladies et de décès évitables causés par la rougeole ".

Vaccination contre la Covid-19 et services de nutrition intégrés dans la campagne

" Il est également louable que la campagne soit intégrée à d'autres interventions visant à sauver des vies, telles que la vaccination Covid-19 et les services de nutrition ", a déclaré dans un communiqué le Dr Paul Mainuka, Chef par intérim du groupe sectoriel de la vaccination, de la santé maternelle, néonatale et infantile du bureau de l'OMS en Éthiopie.

Les problèmes de santé liés à la nutrition figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants dans les pays en développement, y compris en Éthiopie.

De nombreuses femmes en Éthiopie souffrent de fistules obstétricales, une condition dévastatrice qui a un impact négatif sur la santé, le bien-être social et économique des femmes affectées et de leurs familles.

Dans ces conditions, d'autres services vitaux sont intégrés à la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, notamment la vaccination systématique de rattrapage pour les enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin et les enfants insuffisamment vaccinés.

Il s'agit notamment des services de nutrition pour les enfants, avec le dépistage de la malnutrition aiguë ou l'administration de vitamine A et le traitement vermifuge régulier contre les parasites intestinaux.

Un problème de santé " majeur " en Éthiopie

La campagne contre la rougeole est l'occasion également de dépister la fistule obstétricale chez les femmes et le pied bot chez les enfants ainsi que la vaccination contre la Covid-19.

La rougeole est une maladie virale extrêmement contagieuse. Elle reste une cause de décès importante chez les jeunes enfants à travers le monde bien qu'il existe un vaccin sûr et efficace.

La vaccination a considérablement réduit le nombre de décès par rougeole dans le monde - avec une baisse de 70% entre 2000 et 2018 -, mais cela reste une maladie courante dans de nombreux pays en développement, en particulier dans certaines régions d'Afrique et d'Asie.

En Éthiopie, la rougeole reste un problème de santé majeur avec plusieurs épidémies survenant dans différentes régions du pays. Pour y remédier, l'Éthiopie a adopté et commencé à mettre en œuvre des stratégies clés visant à réduire le fardeau de la rougeole et à progresser vers son élimination en renforçant la vaccination systématique, la surveillance et la gestion des cas.