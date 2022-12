Congo-Brazzaville: Technologies de l'information et de la communication - Des jeunes formés aux métiers de l'informatique à travers le WeekTech

La clôture de la septième édition de la semaine de conférences aux métiers de l'informatique WeekTech, couplée au lancement du dixième anniversaire du Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami), a eu lieu dernièrement au siège dudit centre.

Durant trois jours, des jeunes ont été formés aux métiers de l'informatique sur le thème " Pour quels métiers de l'informatique es-tu fait, à savoir promouvoir les TIC, la renaissance technologique en milieu jeune, et le rôle des TIC ? ". Cette semaine de technologie a permis aux participants d'aborder des questions touchant les TIC, de la pédagogie à l'orientation, de l'impact du numérique dans les métiers de la banque, du développement Web, du marketing digital,...

" L'occasion qui vient de vous être offerte vous a permis de partager et d'enrichir vos expériences en matière des technologies de l'information et de la communication sous l'angle du renforcement des capacités à l'entrepreneuriat et de la renaissance TIC en milieu des entreprises. La tenue de la WeekTech septième édition, couplée aujourd'hui avec l'ouverture officielle de l'année du dixième anniversaire de notre centre le CAMI, vous ouvre à nouveau la possibilité de vous pencher sur les exigences d'une société de l'information à même de profiter aux générations présentes et futures et permettre aux hommes et aux femmes de créer, utiliser, promouvoir l'information et diffuser le savoir ", a déclaré le coordonnateur du Cami, Arsène Vembé Moukouma, au terme de cette semaine technologique aux métiers de l'informatique.

Pour lui, l'objectif des travaux a bien été atteint, à en juger par les recommandations qui en résultent et qui sont à la hauteur des enjeux de l'heure. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il faut poursuivre auprès de la population, des grands centres urbains comme de l'arrière-pays des campagnes soutenues de sensibilisation à l'importance de l'utilisation désormais incontournable des moyens numériques pour le développement socio-économique du Congo, a-t-il exhorté.

Arsène Vembé Moukouma a souligné que la WeekTech 2022, dont le Cami a bien voulu autoriser la tenue, s'inscrit dans la droite ligne du plan d'orientation et de sensibilisation aux métiers innovants de l'informatique, " Cami numérique 2023 " qui a pour objectif l'amélioration et la vulgarisation de l'accès aux TIC pour chaque Congolais dont une frange importante est encore exclue des avantages, bénéfices et opportunités de la société de l'information et de la communication. Il s'agit donc de donner une place de plus en plus importante à ce secteur dans l'année du dixième anniversaire de ce centre.

A cet effet, il a invité les acteurs compétents du secteur des TIC et tous leurs partenaires à promouvoir des actions visant à encourager l'utilisation des TIC ; à inciter les acteurs et entrepreneurs du secteur à s'impliquer davantage dans l'amélioration des contenus et la création des petites et moyennes entreprises dans ce secteur ; à promouvoir les TIC en milieu scolaire et professionnel.

" Je puis vous assurer que le Cami, en cette année du dixième anniversaire, prendra les dispositions utiles pour la mise en œuvre des recommandations de nos travaux tendant au développement des TIC au Congo en vue du renforcement de l'intégration des jeunes en communauté numérique. En cette année du dixième anniversaire, l'année 2023, nous sommes toujours honorés d'appuyer les jeunes de notre communauté, les étudiants qui dessinent notre avenir à leur façon avec des idées qui nous propulsent, nous charment et parfois, nous bousculent. La WeekTech CAMI est une école de la seconde chance ", a-t-il conclu.