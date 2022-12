Congo-Brazzaville: Littérature - l'IFC organise un concours de nouvelles pour les moins de 18 ans

Dans le cadre de la célébration de la 7e édition des nuits de la lecture qui va se tenir du 19 au 22 janvier 2023, l'Institut français du Congo (IFC) organise un concours de nouvelles sur le thème " La Peur ". La date limite du dépôt des nouvelles est fixée au 6 janvier.

Le concours s'adresse à deux catégories de participants : ceux âgés de 12 à 16 ans et ceux de plus de 17 ans, amoureux de la littérature et capables de produire une nouvelle, un genre littéraire se caractérisant par sa brièveté, son intensité, sa concision, son rythme rapide et haletant, son nombre restreint de personnages et une fin surprenante.

A en croire les organisateurs, " tous les styles littéraires liés au thème de la peur sont acceptés. Par contre une seule nouvelle sera acceptée par auteur et chaque participant ne pourra présenter qu'un texte de quatre pages maximum. Le texte, quant à lui, présentera un titre en première page". Les nouvelles doivent être de ce fait dactylographiées et présentées en quatre exemplaires dans une enveloppe ou une chemise cartonnée, contenant des informations personnelles du ou des participants, à savoir nom, prénom, âge et numéro de téléphone.

Le déroulement du concours

Du 10 au 13 janvier 2023, lecture des textes dans la médiathèque de l'IFC par les participants retenus devant les membres du jury, qui s'en suivra d'une délibération (du 10 au 11 janvier, se fera la lecture des 12-16 ans et, du 12 au 13 janvier, celle des participants ayant 17 ans et plus).

Le vendredi 20 janvier 2023, proclamation des résultats, remise des prix aux gagnants dans une ambiance conviviale. Les extraits des nouvelles récompensées seront lus devant le public par les comédiens et slameurs tels Styl'oblique et Clé. Les gagnants de chaque catégorie se verront offrir une tablette pour le premier prix, un lot de livres pour le second prix et un abonnement annuel à la médiathèque de l'IFC du Congo avec internet gratuit pour le troisième prix.