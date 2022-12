Afrique de l'Ouest: Réalisation de ses projets prioritaires - L'OMVS en quête de financements

Lors de la cérémonie de sa 75ème session ordinaire, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a fait état de l'un des défis auxquels elle fait face dans le cadre de la réalisation effective de ses projets prioritaires. Ce défi, selon l'OMVS, n'est rien d'autre que la mobilisation des financements. Par ailleurs, les acteurs ont également passé en revue les réalisations faites par l'organisation autour du bassin du fleuve Sénégal durant l'année 2022.

La 75ème session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise valeur du fleuve Sénégal (OMVS) se tient les 29 et 30 décembre 2022 à Dakar, sous la présidence de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal, par ailleurs président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS. En effet, cette rencontre statutaire, au-delà de son objet budgétaire, constitue une occasion pour les autorités de jeter un regard critique sur l'organisation et de décliner les orientations susceptibles de redynamiser davantage son fonctionnement et de concrétiser les grands projets en cours de développement.

A ce sujet, l'un des défis majeurs auxquels fait face l'organisation reste la mobilisation des financements de ses projets prioritaires. Ainsi, selon le président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS, Serigne Mbaye Thiam, "Nous devons réfléchir et développer de nouvelles stratégies, qui nous permettront de résoudre la lancinante question qui se dresse sur le chemin critique de la réalisation de nos différents projets. Il s'agit notamment de la mobilisation effective des financements. C'est cela, aujourd'hui, le véritable défi que notre organisation doit relever, pour faire face à ses ambitions".

Pour relever ce défi, relève le ministre sénégalais de l'Eau et de l'Assainissement, M. Thiam, "Nous devons poser d'autres jalons importants afin de mobiliser les financements requis pour la réalisation de nos projets prioritaires, notamment de barrage hydroélectrique de Koukoutamba, en Guinée, dans le haut-bassin, et le projet de navigation sur le fleuve Sénégal". Par ailleurs, renchérit-il, "Il est nécessaire de multiplier les démarches et explorer d'autres sources de financements pour la mobilisation de la part des autres Etats dans le financement du système."

Au cours de cette cérémonie d'ouverture, les acteurs sont également revenus sur les grandes réalisations de l'OMVS qui a notamment obtenu le Grand Prix Mondial Assane II de l'Eau, à l'occasion du 9e Forum international de l'eau et sa nomination au Prix Nobel de la Paix. Ces simples distinctions, trouve le ministre Serigne Mbaye Thiam, traduisent "à la fois une consécration et une reconnaissance de la valeur de la coopération entre nos Etats".

Aussi, l'année 2022 est marquée, rappelle M. Thiam, par de grandes réalisations dans le système avec notamment l'inauguration, le 3 décembre dernier, du troisième ouvrage hydroélectrique de l'organisation : le barrage de Gouina, au Mali. "Un investissement qui vient à point nommé, avec une production supplémentaire devant permettre de renforcer l'offre énergétique dans l'espace OMVS et de répondre significativement aux enjeux de développement économique de nos Etats", a dit le président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS.

Il s'y ajoute également la réception et la mise sous tension de la ligne OMVS Kayes-Tambacounda. Une des sous-composantes du projet Manantali 2, qui permet aujourd'hui de rendre effective l'interconnexion des réseaux OMVS et OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, à partir du poste de Tambacounda...