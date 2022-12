Congo-Brazzaville: Technologies - Laxial, un logiciel adapté pour assurer la gestion numérique des écoles

La société TKL Télécom a présenté au grand public, le week-end dernier à Brazzaville, une application mobile appelée Laxial, qui permet aux promoteurs d'écoles d'assurer la gestion électronique de leurs établissements scolaires et universitaires au Congo, pour plus d'efficacité et de rendement.

Le logiciel Laxial, initié par la société TKL Télécom, est un outil électronique de haute technologie. Il est mis en œuvre par un jeune congolais, Bienvenu Tandou, pour optimiser et rationaliser la gestion administrative et financière des établissements scolaires ou académiques en République du Congo. Doté de deux versions, Android et IOS téléchargeables, il est entièrement synchronisé. Par sa version web, Laxial favorise la communication entre la direction de l'établissement, les élèves, leurs parents et les enseignants.

Adapté à la gestion des écoles, le logiciel Laxial dispose de nombreuses fonctionnalités, capables de s'appliquer facilement dans la gestion des emplois du temps des élèves et ceux des enseignants. Il permet aussi de gérer le personnel, le recouvrement des frais d'écolage, le calcul des heures de pointage pour agents ainsi que l'élaboration des bulletins de paye.

L'application mobile aide également les établissements dans des opérations administratives, notamment dans les inscriptions scolaires, l'organisation des devoirs de classe, les évaluations, le calcul des moyennes de classe et de passage, etc. " Nous avons présenté au grand public les bienfaits du logiciel Laxial que nous avons mis en place pour assurer la gestion des établissements scolaires de manière digitalisée. C'est un outil aujourd'hui indispensable que nous avons développé dans le cadre de notre programme "L'école connectée" ", a souligné Bienvenu Tandou.

L'application propose aussi aux établissements une bibliothèque numérique d'environ un million d'ouvrages pour permettre aux élèves, étudiants ou enseignants d'effectuer des recherches en ligne et en temps réel. Pour les établissements qui voudraient souscrire au programme et utiliser Laxial, la société dispose du matériel technique qu'elle installe elle-même avec l'appui de l'opérateur public Congo Télécom.