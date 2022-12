Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Comité central du PCT se réunit à Brazzaville

La quatrième session du Comité central du Parti congolais du travail (PCT) qui se tient les 29 et 30 décembre, à Brazzaville, a inscrit à son ordre du jour plusieurs points dont le programme d'activités et le budget exercice 2023, ainsi que le comblement du bureau politique.

Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, dans son discours d'ouverture, a rappelé que le parti a gagné, à l'issue des élections législatives et locales de 2022, 111 sièges à l'Assemblée nationale sur les 151 pourvus, soit 73,51%, et 650 sièges dans les conseils locaux sur les 1154 pourvus, soit 56,32%. Selon lui, le premier mérite de ce résultat encourageant revient aux militants du PCT qui se sont massivement mobilisés, sous l'orientation du Comité central.

Outre le triomphe aux élections législatives et locales, le Comité central s'était assigné, a-t-il poursuivi, d'autres objectifs déterminants visant à dynamiser le parti, à consolider ses relations avec les partis amis et le mouvement associatif et à assurer le suivi de l'action publique. " En 2023, pour renforcer la résilience de notre parti en vue d'une contribution plus accrue au processus de développement de notre pays, les défis à relever sont tout aussi majeurs que ceux que nous venons d'affronter ", a-t-il précisé.

Parmi les défis qui attendent le PCT, il a cité la victoire aux élections sénatoriales. Le but étant de consolider sa position dominant à la chambre haute du Parlement. Pierre Moussa a aussi parlé de la redynamisation du parti et de ses unions catégorielles par la restructuration des organes intermédiaires et de base en fin de mandat et le comblement des organes fédéraux démembrés. La définition des mécanismes innovants permettant l'autonomisation du financement du parti ; la formation des membres du parti ; la consolidation des alliances et le suivi de l'action publique sont autant de défis à relever en 2023.

" Notre action y afférente doit se mener dans l'unité, la cohésion et la discipline. C'est à ce prix que nous parviendrons à réaliser nos ambitions ", a-t-il indiqué.

Composé de 727 membres, le Comité central est l'organe dirigeant du parti dans l'intervalle des congrès. Il est collégialement responsable devant le congrès de l'exécution des décisions arrêtées par ce dernier. En effet, le Comité central étudie, discute et sanctionne les rapports du bureau politique et ceux de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation.