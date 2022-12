Congo-Brazzaville: A la découverte de... Bita Ngamboulou Ama, un champion multidisciplinaire

Me Bita Ngamboulou Ama dit champion Giga est un adepte des arts martiaux au grand complet. A son actif, il compte plusieurs récompenses issues des divers sports de combat qu'il pratique. Cela illustre bien le talent et le savoir-faire de ce jeune Congolais.

Sa grande taille tutoyant les deux mètres, sa morphologie, sa force de frappe, son intelligence sur le tatami font de lui un élément à craindre, par les adversaires, et un atout pour son pays. Il pratique, depuis plusieurs années, différents styles dont les plus actifs sont le kurash et le judo.

Me Giga a, en effet, débuté avec le sport, notamment le judo, en 2006. Six ans après, il est sacré champion de la ville de Pointe-Noire et du Kouilou, après plusieurs tentatives vaines. Depuis lors, il ne fait que multiplier les succès puisque quelques temps après, en 2016, l'homme termine vice-champion d'Afrique de kurash et en 2017 il remporte le championnat départemental du Kouilou. L'année suivante, il est sacré champion du Congo de kurash chez la 6e catégorie.

La suspension des activités sportives causée par la pandémie à coronavirus a ralenti son dynamisme et son désir de vaincre. C'est finalement en novembre 2021, lors du tournoi de relance de judo, qu'il remporte le titre de champion de la République du Congo. " Nous travaillons pour le bonheur de notre pays. Le sport au Congo demande beaucoup de sacrifice et c'est souvent au terme des efforts que se cache la réussite ", explique-t-il.

Pour confirmer sa suprématie au niveau national dans les deux disciplines, il a remporté, en mai 2022, le championnat national de kurash chez la 7ecatégorie. Actuellement, il fait la loi sur la scène internationale puisque lors de la 13e édition du championnat du monde qui s'est déroulé en Inde, en novembre, le jeune Congolais a mis en mal ses adversaires jusqu'à terminer sur le podium en tant que vice-champion du monde. Ce sacre lui a valu une réception et des encouragements des autorités, notamment du ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé.

" Nous étions reçus par le ministre des Sports qui a promis d'accompagner davantage les sportifs. Nous sommes contents puisque le manque de soutien des autorités contribue beaucoup à la régression de nos disciplines sportives. Il est difficile de s'entraîner dans des conditions non raisonnables, parfois sans avoir mangé ", indique Me Bita Ngamboulou Ama.

Dans un air très sympathique et sérieux, il se dit toujours prêt à défendre son pays. Il est attendu lors des prochaines compétitions internationales de kurash afin non seulement de défendre son classement mais aussi de gagner la première place.