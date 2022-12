Congo-Brazzaville: A cœur ouvert - Champagne et paillettes !

Après une année 2021 dernier épisode d'une trilogie covid en trois temps, trois ans, l'humanité était un peu aux aguets quant à ce que nous réservait 2022. De janvier à décembre, malgré quelques mois d'appréhension quant à la crise russo-ukrainienne, 2022 aura été une année comme dans le monde d'avant ; nous faisant entrer en champagne et paillettes dans le monde d'après...

2022, premières semaines... Le monde est accroché aux nouvelles; l'on redoute, l'on craint. La vie est soumise à des changements brutaux et menée en bateau par la crise du covid qui ne veut pas s'éteindre. On parle désormais d'Omicron. A croire que ça ne finira jamais, mais c'est déjà bien plus calme, on n'est déjà plus soumis aux confinements.

24 février 2022, Poutine, président de la Russie, apparaît sur nos écrans avec un message incroyable. Irréel. C'est reparti pour un tour, mais on avoue qu'on ne comprend pas tout ; comme en 2019, avec le covid-19. Flambée des prix, même le bus et le pain, le savon et les allumettes ; tout dépendait de l'Ukraine. On aurait dû être prévenu.

On essaye de suivre tout ça, en espérant que le jeu se calme. Même le savon vient de l'Ukraine ? Le gouvernement nous rassure, il va agir et réagir. On s'accroche à la locomotive. On ne sort plus beaucoup, on fait attention à l'huile ; ça vient de l'Ukraine. C'est quoi la prochaine catastrophe ? Il ne faudrait pas demander, le monde est devenu le seul restaurant où les serveurs te servent avant que tu n'aies passé ta commande.

Avril, les élections en France. L'extase, la redoute. On ne se l'avoue pas, mais on aime bien trop ce pays pour rester indifférent. Tous nos étudiants y vont, notre avenir en dépend. Macron, charismatique, séducteur... On l'aime même si on ne se l'avoue pas. Il nous a rendu la vie impossible avec le covid, par ricochet, mais on l'aime. Le Pen, oui mais non, on appréhende. Ce n'est pas notre pays mais on l'aime de toutes les façons, à l'échelle des nations.

Les mois passent, les choses se tassent. On respire déjà mieux, il n'y a plus de masque, même à Casino. Coupe du monde, enfin une occasion de célébrer, en grand, à partir des quarts de finale, cette grande messe du foot mais aussi d'organisation. France-Argentine en finale, mais en fait non, on préfère Messi.

Champagne et paillettes, bienvenue 2023 !